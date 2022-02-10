Yeni Yürüyüş Yolu’nda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yeni Yürüyüş Yolu’ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeni Yürüyüş Yolu’nu farklı çiçek ve bitkilerle süslüyor. Bu kapsamda; Park Bahçeler Daire Başkanlığı bitkisel peyzaj ekipleri, Yeni Cuma Cami mevkiinde bitki dikimi çalışmalarına devam ediyor. Ekipler şu ana kadar Yeni Yürüyüş Yolu’ndaki peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında 3 bin 500 kekik, 2 bin 300 yeşil çıtır taflan, 530 ise alev çalısı dikti. 150 metreküp karışım toprak kullanılan çalışmalarda loropetalum, carex elata, tenax ve cennet bambusu bitkileriyle de birlikte toplam 8 bin 870 bitki dikimi yapıldı.

İzmit’in merkezinde ticaretin ve günlük yaşamın odak noktası olacak Yeni Yürüyüş Yolu’nda tadilat çalışmaları da devam ediyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Daire Başkanlığı A Takımından oluşan 90 kişilik ekiple çalışmalar sürüyor. 4 farklı daire başkanlığı ekipleri 3 farklı bölgede taş kaplama imalatları çalışmalarını sürdürürken, ahşap oturma elemanlarının ve metal kapakların da son rötuşları atılıyor.