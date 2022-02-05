Yenidoğan Camii tekrardan ibadete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangında hasar gören Yenidoğan Camii’nin onarımı ve tadilatı tamamlanarak, tekrardan ibadete açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen kasım ayında çıkan yangında büyük hasar gören İzmit Yenidoğan Camii’nin onarım ve tadilatını tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, onarımı tamamlanan camide vatandaşlarla birlikte namaz kıldı. Başkan Büyükakın, namaz çıkışı cemaatle çay içip, sohbet etti. 13 Kasım 2021’de İzmit Yenidoğan Merkez Camii’nde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına kısa sürede müdahale edilerek, büyümeden söndürülmüştü. Yangında caminin halıları, ahşap oymalı süslemeler ve kapılar kullanılamaz hale gelirken, duvarlarda hasarlar oluşmuştu.

Ekipler tarafından öncelikle camide temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yangında kullanılamaz hale gelen halılar ve yerden ısıtma sistemi yenilendi. Lekeli ve isli yüzey temizliği yapılarak iki kat boya yapıldı. Elektrik tesisatı yenilendi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Marangoz Atölyesinde caminin iç ve dış olmak üzere 2 kapısı ve merdiven korkulukları imal edilerek, montajı yapıldı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü tarafından cami elektrik panosunun sigortalar dahil yenilendi, sıkıntılı elektrik tesisatı ve devre elemanlarının değişimi ve montaj yapıldı. Camideki hat yazıları yenilendi. Yoğun çalışmalar sonrası Yenidoğan Camii, güzel bir görünüme kavuşturuldu.