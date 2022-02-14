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Yol kenarları yeşile bürünecek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel İhsaniye-Yalakdere mahalleleri arasındaki yol kenarlarını yeşillendirmek amacıyla 272 ağaç dikti.

Yol kenarları yeşile bürünecek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel İhsaniye-Yalakdere mahalleleri arasındaki yol kenarlarını yeşillendirmek amacıyla 272 ağaç dikti.

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Şehrin birçok noktasına park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlar kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana güzergah olarak kullanılan yolların çevresindeki yeşil alanları da düzenliyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi İhsaniye - Yalakdere mahalleleri arasında 3,5 kilometre uzunluğundaki yolun kenarında uygun olan noktalara 450 ağaç dikiliyor. Çalışmalar kapsamında 272’sinin dikimi yapıldı. Dikilen ağaçlar; ıhlamur, akçaağaç, çınar, dişbudak ve akasya türlerinden oluşuyor.

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