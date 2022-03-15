Zinnur Büyükgöz: "Bizlere önemli görevler düşüyor"

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Türkçeyi gözünden sakınarak, koruyan canlı tutan bir milletin evlatları olarak bizlere önemli görevler düşüyor" dedi.

Gebze Kültür Merkezi’ne düzenlenen törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü katıldı. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programında öğrencilerin hazırladığı şiir dinletileri salonu dolduran protokolün ve vatandaşların beğenisini topladı. Törende konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bu anlamlı günü bizlerle paylaştığınız ve programımıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkçeyi gözünden sakınarak, koruyan canlı tutan bir milletin evlatları olarak bizlere önemli görevler düşüyor. Bunların başında dilimizi, Türkçemizi bir dil bayrağı gibi nesilden nesile en saf ve en doğru şekilde aktarmak geliyor. İşte bunu başaran İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy gibi önemli değerlere bugün de sahip çıkmamız gerekiyor. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy; şiir sanatındaki gücü, istiklal mücadelesindeki rolü ve abidevi kişiliğinin yanında, Türkçemize yaptığı hizmetlerle de hatırlanması gereken bir şahsiyettir" dedi.

Programda; ilçe genelinde düzenlenen ve günün anlam, öneminin işlendiği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de takdim edildi.