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Ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

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Kocaeli’de bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı
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Kocaeli’de bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. İstanbul’un Pendik ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.C. ve M.D. isimli şahıslar yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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