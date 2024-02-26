Kocaelili atletler yarı maratona hazırlanıyor

Kocaelili atletler, Bursa ve İstanbul'da düzenlenecek yarı maratona hazırlanarak, 20 kilometrelik parkuru tamamladı.

Kocaelili atletler yarı maratona hazırlanıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaelili atletler, Bursa ve İstanbul’da düzenlenecek yarı maratona hazırlanarak, 20 kilometrelik parkuru tamamladı.

Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü, her hafta Derince Çınarlıdere Parkurunda antrenman yapıyor. Bu hafta da sporcular, Kocaeli Barosu avukatları, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla antrenman yaptı. Sporcular ve katılımcılar 20 kilometrelik parkuru tamamladı. Herkesi tüm antrenmanlarına davet ettiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Binali Aslan, "21 Nisan’da Bursa’da, 28 Nisan’da İstanbul’da yarı maratona katılacağız" dedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül ise "Baro olarak 20 yıldır futbol, basketbol takımımız var. Şimdi de atletizm takımı oluşturuyoruz. Maratonlara katılacağız" diye konuştu.