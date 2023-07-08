Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket

Kocaeli’de düzenlenen atık toplama yarışmasında birinci olan okullar kazandıkları ödülleri Hatay Defne’deki kardeş okullara hediye ederek büyük alkış topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde okullar arası atık toplama yarışması düzenlenmişti. Öğrenciler kazandıkları ödülleri Hatay’daki okullara göndererek büyük alkış topladı. Ödüller, Hatay Defne’deki okullara teslim edildi. Öğrenciler tarafından 7 bin 450 kilogram elektronik atık, 7 bin 850 kilogram atık pil ve 2 bin 700 kilogram atık yağ toplanmıştı. Elektronik atık kategorisinde 2 bin 800 kilogram ile İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi, atık pil kategorisinde 450 kilogram ile Derince İbni Sina İlkokulu, atık yağ kategorisinde ise 600 kilogram ile Gebze Koç Ortaokulu birinci olmuştu. Yarışmada il birincisi olan okullar, ödül olarak teknoloji seti dahilinde laptop, ses sistemi ve yazıcı hediyeleri kazanmıştı. Hediyeler afet bölgesindeki Hatay Defne’de bulunan kardeş okullar olan Değirmenyolu İlkokulu, Gümüşgöze İlkokulu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Defne Orhanlı Çadırkent İlkokulu’na teslim edildi. Ödülleri teslim alan okul müdür ve öğretmenleri, desteklerinden dolayı Kocaeli’ndeki okullara teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti.