Kocaelispor-Adıyaman FK maçının ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi. Fırat Gül, “Böyle devam edeceğiz” derken Erol Kapusuz hakemin kararlarına isyan etti.

TFF 2. Lig’de oynanan Kocaelispor - Adıyaman FK maçının ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi. 2-0’lık galibiyeti yorumlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Hafta içinde ne kurguladıysak bugün sahada karşılaştık. Rakip hafta içi kupa maçında Adana Demir ile oynadı. Ciddi ön alan baskısı yaptılar. 5 kişi önde, 5 kişi geride, iki blok arası boşluk bırakarak oynadılar. Lig maçlarında da aynı görüntüyü gördük. Duran toplarda da çok etkiliydiler. Önlemlerimizi aldık. Oynayan taraf her zamanki gibi bizdik. Bugün skora yansıttık. Sonra da skora göre dengeli bir oyunla maçı götürdük" dedi.

“Kocaelispor camiası şampiyonluğa acıkmış durumda”

Camianın şampiyonluğa acıktığını ve şampiyonluk için çalıştıklarını belirten Gül, "Oyuncularımızın gayreti, çabası, maçı kazanma isteği üst seviyedeydi. Bu bizim için sevindiriciydi. Geçen hafta kaza yaşadık. Şampiyonluklar kolay gelmiyor. Kocaelispor camiası şampiyonluğu istiyor. Şampiyonluğa acıkmış durumda. Arada puan kaybı olduğunda reaksiyonları da çok şiddetli oluyor. Bugün taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Varlıkları ve sayıları maçı almamızda çok büyük etkendi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da inşallah bu şekilde devam ederiz ve lig sonu hedefimize ulaşırız” diye konuştu.

“Coşku seviyemiz çok yüksekti”

Oyunu değerlendiren ve coşkulu oynadıklarını söyleyen Gül, “Coşku seviyemiz çok yüksekti. Oyuncularımızın hepsi çok iyi mücadele etti. Savunmayı önde kurduk. Rakibe pozisyon vermedik. İkili mücadele kazanma oranımız çok yüksekti. Zaman zaman cılız kontrataklar yedik. Bunlar kolay işler değil. Karşımızda bir rakip var. Coşkumuz iyiydi, artırarak devam ettireceğiz. Oyunsal anlamda da skoru aldıktan sonra skora göre oynadık. Skor rakipte olsa veya berabere olsa oyun formatımız farklı olacaktı. Bir hafta boyunca maça hazırlandık. Ciddi emek sarf ettik. Sonuç olacak 3 puanı aldık. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bu şekilde oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Önemli olan bizim ne yaptığımız”

Rakibin oyunundan çok kendi oyunlarının önemli olduğuna değinen Fırat Gül, "Zaman zaman top rakipte kalabilir. Önemli olan biz pozisyon veriyor muyuz? Kalemizin ağzında pozisyon kaçırıyorlar mı? Çok üstün şekilde bizi kalemize yaslıyorlar mı? Bunları vermedik. Savunmayı önde kurduk, alanı sıkıştırdık. Top bizdeyken de hücum planımızı uygulamaya çalıştık. Futbolda rakip de topa sahip olacak. Bugün bu rakibe göre böyle oynadık. Önümüzdeki maça da bir senaryo hazırlayacağız. O maça belki başka formatta oynayacağız. Rakibe ve maça göre oynamak zorundayız. Rakiplerimizin de iyi kadroları var. Rakipler de tabii ki şampiyon olmak istiyor. Ama önemli olan bizim ne yaptığımız. Biz maçları kazanıyor muyuz? İstediğimizi alıyor muyuz?” şeklinde konuştu.

Erol Kapusuz: “Verdiği penaltıya inanamıyorum”

Hakemin verdiği penaltıyı değerlendiren Adıyaman Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Kapusuz, “Değerlendirecek çok fazla bir şey yok. Kocaelispor mazisi olan, çok büyük camia. Kesinlikle hakemin yardımına ihtiyacı yok. Normal şartlarda da bizi yenebilirlerdi. Bir sürü pozisyona girdiler. Çok iyi oynadılar. Hepsini tebrik ediyorum. Ama hakemin saha içinde yaptıklarını, bu kadar çifte standartlı yönetimini de kınıyorum. Bizi ezmeye gelmiş. Verdiği ilk penaltıya inanamıyorum. Görüntüleri izledim, penaltıyla alakası yok. Kocaelispor’u tenzih ediyorum. Biz tecrübeli bir takım değiliz. 22 yaş ortalaması olan takımız ve mücadele vermeye çalışıyoruz. Buraya gelip bu mücadeleyi elimizden almaya hakkı yoktu. Çifte standartlı bir maç yönetti" sözlerini kaydetti.

“Hakem her şeyi mahvetti”

Hakem yönetiminin maça etki ettiğini belirten Kapusuz, "Böyle bir atmosferde, böyle bir hakemle karşılaştıkları zaman çocuklar oyundan düşüyor. Önüne geçemiyorsunuz. ‘Ne yaparsam yapayım, hakemi geçemem’ algısı oluyor. Tabii ki biz de hatalar yaptık. Biz önde basmak istedik, geriden pas yaparak çıktılar. Normal oyunumuzu oynayamadık. Bunların yüzde 80’inde hakemin payı var. Psikolojiyi bozuyor. Kocaeli deplasmanında o penaltının altından kalkmak kolay bir şey değildi. Bizim bir sistemimiz var, oyunu öğrenmeye, çocukları geliştirmeye çalışıyoruz. Kocaelispor gibi camiayla da oynarken burada daha iyisini, daha güzelini yapmak isterdik. Ama hakem işin içine girdi ve her şeyi mahvetti” dedi.