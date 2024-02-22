Kocaelispor'a yeni tesis kazandırılacak

Kocaeli’ye kazandırılacak spor yatırımlarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yeni dönemde Kocaelispor’a bir tesis kazandırmak istiyoruz. Bu sadece Kocaelispor’a kazandırılmış bir tesis olmayacak. Kocaeli’de tüm kulüpler için bu bir kaldıraç noktası olacak çünkü Kocaelispor yukarı doğru gittikçe alttakiler de onunla beraber yukarı doğru yükselecek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre Merkezi’nde "Şampiyonlara Vefa Gecesi" düzenlendi. Programa, 2023’de Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonaları ve ulusal-uluslararası spor organizasyonlarında derece alan sporcular, 2024 Olimpiyatları kota yolundaki sporcular ile geçmiş dönemlerde kenti başarıyla temsil eden emektar sporcular katıldı.

"Yeni dönemde Kocaelispor’a bir tesis kazandırmak istiyoruz"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 5 yıllık dönemde pandemi ve deprem ile mücadele edildiğini ancak 27 antrenman ve futbol sahası yapmayı da ihmal etmediklerini söyledi. Dilovası, Gebze, Kandıra ve Kartepe’ye 4 yarı olimpik yüzme havuzu kazandırıldığına dikkat çeken Büyükakın, "Spor destekleme programı ile 600 amatör spor kulübüne 5 yılda 500 milyon liralık destek sağladık. Yeni dönemde Kocaelispor’a bir tesis kazandırmak istiyoruz. Bu sadece Kocaelispor’a kazandırılmış bir tesis olmayacak. Kocaeli’de tüm kulüpler için bu bir kaldıraç noktası olacak çünkü Kocaelispor yukarı doğru gittikçe alttakiler de onunla beraber yukarı doğru yükselecek" dedi.

"Vinsan tesislerini daha da büyüteceğiz"

Vinsan’da birçok tesisin olduğu kısmı daha da büyüterek bu alanı "sporpark" haline dönüştüreceklerini kaydeden Başkan Büyükakın, "Burada yaklaşık 35 bin 743 metrekarelik bir alan var. İlave spor salonları, kapalı yüzme havuzları, sporcu eğitim merkezi, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, fitnesstan badmintona kadar yapılacak birçok spor için elverişli bir alan olacak. Hemen denizin kıyısında su sporları merkezimiz var. Burası Körfez’in uç noktası, az ileride Başiskele’ye doğru gittiğimizde de başka bir tesis kazandıracağız. İzmit’e artık bir tane olimpik yüzme havuzu lazım. Onu önümüzdeki dönemde şehre kazandırmak için çalışacağız. Çocuklarımız daha 4-5 yaşlarındayken onları temel spor eğitimi ile buluşturmalıyız" diye konuştu.

"Sporun başkenti iddiasındaki bir şehre yakışacak bir merkez olacak"

Başkan Büyükakın, Büyükşehir’in kente kazandıracağı Sporcu Mükemmeliyet Merkezi’nin tüm branşlara hizmet vereceğini de ifade ederek, "Olimpiyatlara hazırlanacak sporcuların gelip kamp yapacağı tam bir kompleks olacak. İçinde atletizm, cimnastik ve diğer branşlarda gerekli olan tüm yapının bulunduğu Derince’de eski KEV tesislerinin olduğu 58 bin metrekarelik alanda kuracağız. Sporcu konaklama tesisi de içinde olacak. Olimpiyatlara ya da dünya şampiyonalarına hazırladığınız sporcuların burada tam bir kamp alanı olacak. Tüm branşların içinde olduğu tam bir mükemmeliyet merkezi. Sadece Kocaeli’nin değil Türkiye’nin de uğrak noktası olacak. Sporun başkenti iddiasındaki bir şehre yakışacak bir merkez olacak" şeklinde konuştu.

"Geleneksel güreşe yakışır meydanlar kazandıracağız"

İzmit ve Karamürsel’de güreş meydanlarına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Büyükakın, "Oralara geleneksel güreşe yakışır meydanlar kazandıracağız. Karamürsel’dekinin adını da Ahmet Taşçı koyacağız. Sporcular hep hayatını kaybettikten sonra bir yere ismi verilmesin, her birinde şampiyonların ismi olsun. Mesela Darıca’daki salona Eray Şamdan’ın ismini verdik. Sporcu Gençlik Eğitim Merkezleri de yine ilçelere dağılmış vaziyette yapılandırılmış olacak. İzmit’teki spor salonunu da yenileyerek Kocaeli’ye kazandıracağız. Kocaeli aynı zamanda doğa sporları için de çok önemli bir merkez. Bu kentin yüzde 50’si orman. Dağlara ulaştıktan sonra inanılmaz sporlar yapmak mümkün. Gebze Ballıkayalar’da bir merkez oluşturup özellikle dağcılık, tırmanma, doğa bisikleti gibi ekstrem doğa sporlarının yapılabileceği, çadır ve karavanların konuşlanabileceği, kamp ve izciliğin güçlenebileceği alanlar kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Küreğin, yelkenin tekrar canlanacağı bir alan oluşturacağız"

Başiskele, Karamürsel ve Darıca’ya da uluslararası standartlara uygun, kürek ve yelken sporlarına imkan tanıyacak alanlar oluşturacaklarını dile getiren Büyükakın, "Karadeniz ve Sapanca’ya 15 kilometre kıyımız var. Başiskele, Karamürsel ve Darıca’da uluslararası standartlara uygun, kürek ve yelken sporları başta olmak üzere kapalı açık bot alanlarının içinde olduğu, küreğin, yelkenin tekrar canlanacağı bir alan oluşturacağız. Anne Şehir Spor Merkezleri adını verdiğimiz özellikle bayanların çok büyük keyifle gittiği sporla sağlıklı yaşamın buluştuğu alanları yaygınlaştıracağız. Sadece lisanslı sporcular bizim ilgi odağımızda değil, sporu ‘yaşam için spor’ konseptinde de düşünüyoruz. Sporun tabana yayılması da bu anlamda çok kıymetli. Yaşı ilerlemiş, gençliğinde spor yapmamış, bu merkezlere gelip hem sağlığını kontrol ettiren hem de orada aynı zamanda sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi başaran çok sayıda kardeşimle tanıştım. Buralar aynı zamanda yaşama tekrar sporla tutunmanın da merkezleri olacak. Kocaeli genelinde 18 farklı merkezde bunları yapıyoruz ihtiyaç oldukça da bunu genişleteceğiz" diye konuştu.

"Köylere spor tesisleri kazandıracağız"

Gençlerin paten parklarını çok sevdiğini de vurgulayan Başkan Tahir Büyükakın, "İzmit, Başiskele ve Karamürsel’de var. Başka yerlerde de yapmaya başladık. Bunların sayısını da tüm ilçelere yaygınlaştıracak şekilde artıracağız. Köylere birçok spor branşında etkinlik yapılabilecek spor tesisleri kazandıracağız. Bunların yanında sporcuların ve kulüplerin kullanabileceği mekanlar da oluşturulacak. Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Programı’na yaklaşık 500 milyon lira harcamıştık. Önümüzdeki dönemde de bunları devam ettireceğiz" cümlelerini kullandı.

Konuşmaların ardından geçtiğimiz yıl Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında derece alan sporculara ödül; ulusal ya da uluslararası spor organizasyonlarında derece alan sporculara hediye ve kenti başarıyla temsil etmiş emektar sporculara plaket takdim edildi.