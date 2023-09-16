Kocaelispor - Boluspor maçının ardından

Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor’un, Boluspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Kocaelispor evinde Boluspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler basın toplantısında maçı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Sezona kötü bir başlangıç, sonrasında oyuncularımız karakter gösterdiler ve Altay maçıyla beraber kötü gidişatı durdurduk. Sonrasında Adanaspor galibiyeti. Milli arayla başımızı biraz daha kafamızı kaldırma fırsatı bulduk. Sonrasında beraber biraz çalıştık ama Adana’da transferde bazı ihtiyaçlarımızı gidermemiz lazım diye konuşmuştuk. Acil ihtiyacımız; beraber çalışmak, oyuncularımızın birbirini ve bizi anlamasıydı. Bu süreci çok dolu dolu geçirdik diyemeyiz. Bugünkü karşılaşma iki galibiyetin devamını sağlamak, onları anlamlandırmak, puan cetvelinde yukarıya çıkabilmek, taraftarımızın takıma inancını artırma yönünde güzel mesaj vermek açısından çok önemliydi. Biraz çalışmış, ihtiyaçlarını gidermiş bir takım olarak sahaya hazır çıkmak istiyorduk ama çok da hazır çıkamadık. Karşımızda da geçtiğimiz sezon bizim ekibimizdeki Mutlu Hoca Boluspor’da çalışıyordu. İlk 11’lerinde 7 tane geçen yılki 11 oynayan, 21 kişilik kadroda da 15 oyuncu geçen yıl da birlikte oynayan oyuncu vardı. İskeleti oturmuş, eksik mevkilere kaliteli oyuncular transfer etmiş, birbirini tanıyan iyi bir takım vardı" diye konuştu.

“İlk yarı çok üretken olamadık”

Kazanmaya çok ihtiyaçları olduklarını aktaran Sağlam, "İlk devre oyuncularımızdan özellikle şunu istedim; maça iyi başlangıç yapalım, taraftarımızın desteğini arkamıza alalım, o coşkulu atmosferde biraz da üretelim. Bir bölüm iyi geçti, net pozisyonu kaçırdık. Böyle maçlarda atılan gol rakip takımın risk almasına sebep oluyor. Keza bunu ikinci yarının başında yaşadık. O fırsatı kaçırdık, sonrasında da çok üretken olamadık. Zaman zaman baskı kurduk ama çok da üretken olduğumuz söylenemez. Ama ikinci yarının başında Beridze’nin girmesi, ön tarafa hareketlilik kazandırması, özelliklerinin bu oyuna uygun olması ve sonrasında attığımız 2 güzel gol... Ki ondan sonraki süreci de iyi değerlendiremedik. Rakip arkada açıklar vermeye başladı. Bizim takımın skoru açıp oyunu rahatlatması gerekiyordu. Sonrasında kabus bölümü geçirdik. Penaltı, yediğimiz gol, ofsayt, kamerayla izlenmesi derken Allah’a şükür orayı da atlattık. Sonra yine pozisyonlar bulduk. Futbolun gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Çok güzel bir gol yedik. Hakan’ı tebrik ediyorum. Sonuçta kazandık. Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Bu süreç bir taraftan yoğun döneme hazırlık olurken bir yandan da ne kadar az kayıpla geçersek hem kendimize güvenimiz hem de camianın bize bakış açısı zedelenmiyor. İyisiyle kötüsüyle bugün kazanmak bugünün bence en değerli olayı” dedi.

“Net kırmızı karttı. Sorumsuzluktan başka bir şey değil”

Kırmızı kart verilmeyen pozisyonla ilgili hakemleri değerlendiren Ertuğrul Sağlam, “Bundan sonraki haftalarla alakalı da biraz daha dikkatli olmaları açısından hakem görmedi pozisyonu yan hakem gördü. Şunu söyledi; darbe var ama şiddeti fazla değil dedi. 4.hakemin görmemesi imkansız. Pozisyonu çok net gördüm. Rakip oyuncu Candeias’a arkadan oyunun içinde olmadığı dakikada dizle darbesi var. Bilerek yapılan bir darbe. VAR’da bu pozisyonu görmedilerse söylenecek hiç söylenecek bir şey yok. Görüp de müdahale etmedilerse orası başka sıkıntı. Allah Türk futboluna kolaylık versin. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Pozisyonu burada göremediler ama belki akşam evde izlerken görürler. Pozisyon net kırmızı kart pozisyon. O işin şiddeti falan olmaz. Bugüne kadar hep böyle gördük, böyle değerlendirildi. Bu pozisyon es geçiliyorsa bu Türk futbolu açısından çok sıkıntılı durum. Daha dikkatli olmak, takımların kaderiyle oynamamak lazım. Sorumsuzluktan başka bir şey değildir bu” şeklinde konuştu.

“20-25 bin taraftar görmek istiyorum”

Taraftarın maça gelmesi ve sonraki süreci yorumlayan Sağlam, “Rakibi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler, oyunu da bırakmadılar. İyi bir takım. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde sezonun kilit maçlarından bir tanesi var; Urfa ile oynayacağımız karşılaşma bizim, oyuncularımızın nerde olmak istediklerini gösterecekleri maç. Ondan sonra fikstür avantajımız var. Burayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hesabım şuydu; bu hafta tribün yoğunluğu bekliyordum ama ilk 2 hafta bizi attı. İnşallah Urfa’yı da güzel geçip burada Keçiören maçında 20-25 bin seyircileri görmek istiyorum. Şanlıurfa maçında nerde olmak isteyeceklerini oyuncularımız belirleyecek, sonra geldiğimizde taraftarımız ne istediğini bize gösterecek” ifadelerini kaydetti.

“34 yaşında oyuncuya 60 milyon TL sorumluluğunu almak istemedik”

Transfer sürecine dair soruları da yanıtlayan deneyimli teknik adam, “Orta sahanın merkezine oyuncu arayışımız vardı. Siz bizden daha yakından takip ettiniz. BU da bize zarar verdi. Bazı şeyleri sizden öğrendik. Dün gece de Hakan Aslan ile alakalı çok yoğun mesai oldu. Daha önce önemli bir oyuncuyla görüşmemiz oldu ama inanın karar vermek zorundaydık. 2 yıllık sözleşmeyle 34 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 50-60 milyon TL gibi sorumluluğa girmeyi hiçbirimiz istemedik. İçerdeki dengeleri bozmamak ve Kocaelispor’un geleceğiyle ilgili risk almamak adına bu iş olmasın dedik. Dün de farklı sıkıntılar çıktı. Net söylemek istiyorum ki hiç kimse bizi bu yolumuzdan alıkoymayacak. Sezon sonu hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz yerde olacağız. Buradan anlam çıkarabilirsiniz” dedi.

Yalçın Koşukavak: "Ekonomik olarak Kocaelispor’un yarısı kadar değiliz"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise yaptığı açıklamada, “Maçın genel değerlendirmesine geçmeden önce Kocaelispor oyuncu kalitesi anlamında ligin üzerinde oyunculara sahip. Zaten buradan fark yaratıyorlar. İlk 45 dakika boyunca bütün planladığımız işleri sahada başardık. Kocaelispor takımı sağ taraftan sağ bek Oğuz, önde Candeias ve Amaral sağ ayaklı oyuncu olduğu için oradan çok ciddi ofansif gücü var Orada çok deliciler. 45 dakika oyunu sol taraftan oynattık. Savunma stratejimizdi. Başarılı olduk. Cem Ekinci çok sırtı dönük oynayamaz. Oradan çok geçiş hücumu yakaladık. 45 dakikada 7 kere 18’e girmişiz Kocaeli deplasmanında. Bir tanesi gol olsaydı Kocaelispor kontrolden çıkardı. Bize arkada geniş alan bırakırdı. Oyunun momentumu bize dönerdi. İlk 45 dakika maçı bu tarafa çevirebilirdik. Geçiş hücumlarında kaliteye ihtiyaç duyduk. Skor yapamadık. Oyunun ikinci yarısında da çok basit taçtan gol yedik ve bir de baskı hatası ile 2-0 geri düştük. Bir penaltı kazandık, kaçırdık. Sonra bir gol bulduk. Ekonomik olarak Kocaelispor’un yarısı kadar değiliz ama oyuncularımın oyunundan memnunum. O kadar tehditkar oynadık ki Kocaelispor 5’li savunmaya döndü. 4 haftadır kazanamıyorduk. Burası bizim için fırsattı. Şartlar da oluşmuştu. En kötü berabere biterdi. Bunun için çok üzgünüm. Kalite anlamında eksiklik hissettik. Kocaelispor’u tebrik ederim. Başarılar dilerim. Burası önemli bir futbol şehri. Kadro kalitesi var. Oyuncu kalitesi iyi olduğu zaman benim gibi çok taktiksel detaylarla uğraşmaya gerek yok” sözlerini kaydetti.

“Ben tutkulu antrenörüm, bana edilen küfürleri duymuyorum”

Saha içindeki hareketlerine Kocaelispor taraftarının gösterdiği tepkilerin hatırlatılması üzerine Koşukavak, “Ben duymuyorum onları. Ben işime odaklanıyorum, profesyonelim. Tribünlerde ne olduğunu bilmiyorum. Ben anı yaşayan, tutkulu antrenörüm. Arkamdakilerin bana küfür ettiğini duymuyorum. Boluspor beni sahadaki organizasyonu yapayım diye getirdi. Arkadaşları duymadım” diye konuştu.

“Hakem kararlarını bir standarda oturtamıyoruz"

Hakeme itirazdan gördüğü sarı kartla ilgili olarak ise deneyimli teknik adam şu sözleri ifade etti: “Klasik bir söz vardır; ‘Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum’ diye. Konuşmuyoruz da ne oluyor? Gerçi konuşuyoruz da bir şey olmuyor. Hakem arkadaş biraz deneyimsiz bu ligde. Dördüncü hakem 3. Lig’de 4. hakemlik yaptığını zannediyor. İletişim problemimi var. Bugün bize olur. Yarın başka takımlara. Arka arkaya 3-4 faul oldu. Hakemlerle ilgili şahsi düşüncem; bir standarda oturtamıyoruz. Futbol camiası olarak bazen haksızlık da yapıyoruz. Onlar da insan ama 3-4 faul var birbirine çok benzer ve farklı kararlar var. İtiraz ettim. Ama iletişimi o kadar kötü ki; 50 yaşında insanım. Çocuk azarlar gibi konuştu. Bende ‘İşine bak’ dedim. Nasıl yaklaşırsanız öyle cevap alırsınız. O da gitti içeriye şikayet etti. Tek güçleri o zaten. Ben itiraz edince sarı kart verdi. Çok takılmamak lazım. Akıllı insan kontrol edebileceği şeylerle uğraşır. Ben hakemleri kontrol edemeyeceğimi bildiğim için oyuncularıma odaklanıyorum” dedi.

“Amaral bizde olsa ilk yarı 2-0 olurdu”

Koşukavak sözlerini şöyle tamamladı: “Benim için rakip fark etmiyor. Ben kazanmaya oynarım. Bundan sonra da Boluspor kazanmaya oynayacak. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bu dönemde bizde oynayanlar şanslı. Kazanacağız; ne gerekiyorsa onu yapacağım. Devre arasına kadar gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ofansif oyuncu alabilirsek Kocaeli’den iki oyuncu bizde olsaydı ilk 45 dakika 2-0 olurdu. Mesela geçiş hücumunda bir Amaral, mesela bir Candeias... Biz oyunu sol taraftan oynadık, sağ tarafa hiç top gelmedi. Kocaeli orada kilitlendi. Kocaeli o tarafta oynayamadı. Candeias ondan sinirlendi. Ben topu o tarafa getirmedim ki. Kocaelispor 45 dakikada hiç üretken değildi. Ama ben sola yönlendirip sağdan kazandığım toplarla çok geçiş yaptım. Biraz daha geçişleri doğru kullansaydık öne geçerdik. 30. dakika falan Furkan vurdu, Harun kurtardı. Onlardan biri gol olsa Kocaeli gibi beklentili takım türbülansa girerdi. Ben onu aradım ama nasip değilmiş olmadı."