Kocaelispor - Çorum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig 12. haftada Kocaelispor’un Çorum FK’yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Enteresan bir maç oldu. Özellikle geçtiğimiz hafta aldığımız değerli ve anlamlı 3 puandan sonra bugünkü karşılaşma bizim için birkaç final maçından biri gibi değerlendirdik. İlk devreyi aldık, buruşturup çöpe attık. Sezonun başından beri en kötü 45 dakikalık performans diyebiliriz. Bunun sebeplerini kısa geçmek istiyorum; karşımızda hakikaten iyi bir takım vardı. Hem kadro kalitesi ve zenginliği açısından 4-5 iyi takımından biri. Deplasman karnesinde baktığımızda tam bir deplasman takımı gibi görünüyor, oynuyor ve başarılı oluyorlar. Böyle bir takıma karşı ofansif olarak üretmek ve defansif olarak kalite ortaya koymak bizim için zor oldu. Oyuncu yapımıza baktığımızda öndeki 6’lı oyuncumuz top geldiğinde oynayabilen, top rakipteyken de zafiyet gösteren oyuncular. Genel anlamda böyle bir sıkıntımız var. Biz ne kadar topu ayağımızda tutup rakibe vermezsek o kadar rakipten topu kazanmama gibi oyun ortaya çıkıyor. Bugün maalesef birçok topu çok kolay verdik. Çok basit pas hataları yaptık. Rakibimizin de işini kolaylaştırdık. Dönüşlerimiz çok yavaş oldu. Devrede bazı hamlelerimiz oldu ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç oldu. Hem değişiklik, hem de oyuncularımızın mahcubiyeti 2. yarıda reaksiyon göstermelerine neden oldu. Kocaelispor gibi oynamaya başladık. Sonrasında topu elimize geçirdik ve pozisyonlar da bulmaya başladık. Golü bulduk. Golle beraber direkten dönen toplarımız, pozisyonlarımız, şutlarımız, kalecinin çıkardıkları var. Bu kadar ani reaksiyon gösterip çok kötü oyundan iyi oyuna geçebilmek de bizim adımıza olumlu bir şey. Kazanmamız gereken bir karşılaşmayı, 2 hafta önce Gençlerbirliği’ne son dakikalarda nasıl verdiysek bugün de futbol şansı bizden yana oldu ve bence ikinci yarıda ortaya koyduğumuz mücadele ve oyunun karşılığında hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

Serkan Özbalta: “Talihsizlik”

Çorum FK Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta, “Hafta başı başladığımız görevimizde, 4 gün antrenman yapıp buraya geldik ve sonunda anlıyorum ki oyuncularımız bizi dinlemişler, yapmak istediklerimizi harfiyen yerine getirdiler ki maçın sonuna kadar kalecimizden başlayan çıkışlar, orta sahadaki geçişler, hem de rakip ceza sahasına nasıl girilir, girdiğimizde neler yapabiliriz, tam manasıyla yerine getirdiler. Bazen böyle olabiliyor. Talihsizlik olabiliyor. Ceza sahasındaki doğru tercihler, vuruştaki becerilerimizde biraz eksik kaldık. Onun dışında takım savunmasını da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Fena oyun olmadı bizim açımızdan. Bu kısa dilimde; ilerde bu takım bize neler verebilir diye baktığımızda bu takım iyi şeyler yapacaktır. Oynayan veya oynamayan oyuncular diye ayırdığımızda sakat oyuncularımız da bunlara dahil olunca, bugün biraz sıkıntı yaşadık ama bu yüzden takımlar 23-25 kişilik kadrolardan kuruluyor. Oyuncularımız ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Güçlü bir takı olduğumuzu gösterdiler. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Bazen son dakikada siz atıyorsunuz, çılgınca sevinç oluyor. Oyunun doğasında var. Bazen de yiyorsunuz, çok üzülüyorsunuz. Çok uç noktalarda sevinç yaşamak ya da yerin altına kafayı sokup enseyi karartmak doğru değil. Olgun bireyler gibi şu anki karşılaşmanın üstesinden geleceğiz. Sezon sonu hedefimiz var. Bugün kimseye kupa vermiyorlar. Evet, bir başarı yakalıyorsun. Sezon sonu geldiğinde istediğimiz noktada bitireceğimizin sinyallerini bugün verdiler. Kocaelispor’u da tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet serisi yakalandı. Şehir bütünleşmiş, taraftar iyiydi. Zevkli bir karşılaşma oldu. Savunma yapmaya gelmedik buraya, gördünüz. Her çıkışımızda karşı kaleye gidebildik, başarılı olabildik. Buraya gelen Çorum taraftarının da desteklerinin devam etmesini isterim. En kötü bir puanla dönelim isterdik. Ama diğer günlerde bunu telafi etmek istiyoruz. Onlara çok teşekkür ederim” dedi.