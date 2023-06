Kocaelispor'da gergin kongre

Kocaelispor Olağan Seçimli Genel Kurulu’n ikinci gününde başkan ve yönetimini seçmek için delegelerin sandık başına gittiği Kocaelispor’da başkan adayları son sözlerini söyledi. Taraftarın tepki gösterdiği ve sloganlarla sözünü sürekli kestiği mevcut başkan Engin Koyun konuşmakta çok zorlandı.

Kocaelispor’da Olağan Seçimli Mali Genel Kurulu’nun ikinci gününde kulübün başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Engin Koyun ve kendisine rakip olan yöneticilerinden Yaşar Can’ın başkanlık için yarıştığı genel kurula; taraftarın ’Hırsızlık ithamı’ tepkisi ve kısa sürede üye yapılan bin 500 kişi damgasını vurdu. Milletvekillerinden siyasi parti il ve ilçe başkanlarına, ticaret odası başkanlarından sivil toplum kuruluşu başkanlarına, kulübün eski başkanlarından belediye başkanlarına kadar birçok ismin yer aldığı kongrede, teknik direktörler Hikmet Karaman ve Engin Korukır da katıldı.

Milletvekili Harun Yıldızlı: “Kulübün emrinde olacağım”

Sinan Üner’in divan başkanlığını yaptığı kongrede her iki aday liste divana sunuldu ve salonda okundu. Ardından kura çekimiyle sırası belirlenen başkan adayları konuşmasına geçildi. Ancak mevcut başkan Engin Koyun konuşmaya başladığı sırada salondaki taraftarlar kendilerine ’Hırsız’ dediği gerekçesiyle Engin Koyun’a tepki göstermeye başladı. Gerginliğin sürmesi üzerine divan, konuşmak isteyen protokol üyelerine ve misafirlere üçer dakika süre tanıyarak kürsüye çıkardı. Kürsüye ilk gelen isim CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı oldu. Kulübün eski müdürlerinden İlker Uzel ise gündemde olmadığını ifade edip tepki gösterdi. Yıldızlı, “Kocaeli’mize yakışır kongre olmasını temenni ediyor, iki adaya da başarılar diliyorum. Kocaelispor halkın takımı, hepimizin Kocaelispor’u. Her zaman siyaset üstü kalmalıdır. Mutlaka Kocaelispor’un kent merkezinde güzel bir yere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, sembolik de olsa. Kocaelispor’un marka değerinin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Kocaeli’nin çocuğu olarak mecliste bana düşen ne varsa kulübün emrinde olacağım” diye konuştu.

Haluk Bozo: “Bu kent seni istemiyor Engin Koyun”

Ardından sözü alan Kocaelispor Taraftar Derneği Başkanı Haluk Bozo, “Şampiyonluk kupamız camiamıza hayırlı olsun. Kongremiz de inşallah hayırlı olur. Engin Koyun başkanımıza birkaç tavsiyem var; Etimesgut maçına giderken otobüsleri tutturdular sonra otobüsçülerin telefonlarını açmadılar. HGS istediler, gönderildi, para verilmedi. Kocaelispor taraftarı asla hırsızlık yapmaz. Hodri Meydan 5 bin liralık insanlar değil. Engin Koyun başkanım gözünün içine bakarak söylüyorum. Bu kent seni istemiyor. Erdemlilik yap çekil, Kocaelispor’un önünü aç” ifadelerini kullandı.

Erkan Karaduman: “Engin Koyun’u üyelik konusunda suçluyorum”

Taraftarlardan Erkan Karaduman, “Sıkıldığımız konulardan bir tanesi ’Kulübe kimler üye yapıldı’ tartışması üzerine; Engin Koyun’u bu konuda suçluyorum. Körfez’de ikamet ediyorum. Çok net biliyorum ki AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı’ndan yöneticilerine, Körfez Belediyesi çalışanlarına, Körfez belediye meclis üyelerine kadar yakinen gördüğüm onlarca kişi 25 Şubat 2021 tarihinde, rahmetli Hüseyin Üzülmez’e vekaleten başkanlık yaptığı dönemde Kocaelispor’a üye yapıldı. Bu konu 2022’deki tüzük değişikliğiyle birleştirildiğinde Engin Koyun’un bugün seçilmesi halinde kulüp Engin Koyun’un çiftliği haline getirilecek. Temennim Yaşar Can’ın kulüp başkanı olması. Mali kongrede bir yöneticimiz ‘15 sene sonra iki adaylı seçim var zevkini çıkarın’ demiş. Haklı. Kocaelispor’un bugün bu hallere gelmesine sebep olan ismi lazım olmayan başkan, 2010’dan bu yana zimmet suçundan yargılandı. Ağır ceza mahkemesi suçlu buldu. Ama bu suç uzlaşmaya tabi tutuldu. Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun o ismi affetti. Bizim 15 senemize sebep olan kişi Engin Koyun tarafından affedildi. Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Kocaelisporlu’nun yanın Kocaelisporcu tabiri geldi benim nezdimde. Biz Kocaelisporcu olalım” şeklinde konuştu.

Nebi Gönenç: “Bu camia mevcut başkan ve yönetimini istemiyor”

Taraftarlardan Nebi Gönenç, “Futbol kulüplerinin gerçek sahibi taraftarlarıdır. Bu çok açık ve net. Engin Koyun ile birkaç kere istişare ettiğimiz konular oldu. 2,5 yıldır camiadan gelen tepkiler, tasvip etmediğimiz şekilde olanlar da var. Fakat başkanımız hiçbirine kayıtlı olmadı. Kendisi bu camia, kongre üyeleri, camia kendisini neden istemiyor düşündü mü bilmiyorum. 1,5-2 yılda yapılan yanlış transferler, yanlış teknik direktör seçimleri, taraftara rağmen alınan kararlar bir yıllık kaos dönemi yaşamamıza neden oldu. Şampiyonluğu yanlışlar nedeniyle çok zor aldık. Camia temayüllerinin bilinmediğini düşünüyorum. Küme düştüğümüz Eyüp maçında stada giremedik. Detay bunlar ama başkanımız oraya sarı tişörtle geldi. Eyüp renkleri eflatun-sarıdır. Bu bile insanlar üzerinde değişik algı oluşturdu. ‘Verin 20 milyonumu gideyim’ gibi sözler de söyledi. Taraftara rağmen bir şeyleri başaracağını zannedenler eninde sonunda başaramayacağını görecektir. Bu camia mevcut başkan ve yönetimini istemiyor. Sandıktan çıkana saygılı olacak ama mevcut yönetim devam ederse sıkıntılar bitmeyecek. Bu görünüyor. Bunda ısrar etmenin anlamı yok. Geçmiş dönemlerde menajer vakası yaşandı; Tarık Özaslan. Kendisini tanımam. Israrla bu isimle çalışılmadığı söyleniyor ama her transfere bu arkadaşın karıştığı söyleniyor. Bundan sonra arayı nasıl düzeltiriz bilmiyorum; mevcut başkan ve yönetim düşünecek. Kimseyi itham etmek, hakaret etmek doğru olmadığı gibi başkanı da kullandığı ‘hırsız’ kelimesinden dolayı kınıyorum. Ferhat arkadaşımız fiziki muameleye maruz kaldı tesislerde. Bunu da kabul etmiyoruz. Kocaelispor’un tek ve gerçek sahibi büyük taraftarıdır” sözlerini kaydetti.

Yönetici Tuncay Arıcan: “Kocaelispor’un geçmişiyle barışan yönetim var”

Kulübün mevcut yöneticilerinden Tuncay Arıcan, “15 yıl sonra 2 adaylı kongre süreci hakikaten Kocaelispor’un geleceğiyle alakalı büyük bir kazanımdır. Engin Koyun’u sevmeyebilirsiniz, Yaşar Can’ı da herkes sevmeyebilir. Kongre üyeleri var, sonuca saygı duyalım. Ön yargılı yaklaşmayalım. Küme düşürdük ama verdiğimiz sözü tuttuk. Kocaelispor’u kendi yönetimimizde ne TFF ne de FİFA nezdinde bir tane kendi dönemimizden dosya yoktur. Elimizde 100 milyonluk kadro değeri var. Geçen yıl nisan ayında spor yasası çıktı. Kocaelispor kulübü gerekli düzenlemeleri ve kaydı yaptı. İlk yapan kulüp biziz. Tesisle ilgili de çalışma yapılıyor. Kocaelispor’un kendine ait tesisi de var artık. Sosyal tesisler yeniden inşa edilecek. Burada idari alan, çalışma alan, sosyal tesis, Kocaelispor müzesi ve store olacak bu tesiste. Dönemimizde 24 dosya kapatıldı; şirket, şahıs ve firma, SGK. Toplam 31 milyonun üzerinde tutar. Kocaelispor’un geçmişiyle barışan bir yönetim var. Geleceğe umut veren yönetim var” dedi, Arıcan’ın sözleri de tepkiler nedeniyle sık sık kesildi.

Bahri Yavuz: “Suç duyurusunda bulunacağım”

‘General’ tezahüratlarıyla kürsüye çıkan Kocaelispor Eski Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, “Kocaelispor sevgimizin bizim için ne ifade ettiğinin anlaşılmasını istiyoruz. Kocaelispor bizim için sadece sivil toplum örgütü değil. Bizim çocukluğumuz, gençliğimiz. Bunu anlamakta zorlananlar Kocaelispor taraftarını ve isyanımızı anlayamıyor. Biz mezardan çıktık, geldik. Bu kulüp hiçbir camianın yapamadığını yaptı. İsimler, formalar, armalar değişti. Sadece Kocaelispor direndi. Bunun bir anlamı var. Bu şehrin büyüklerinin, siyasilerinin bunu anlaması lazım. 81 vilayette sadece Kocaelispor başardı. Biz bu kulübü kimseye bırakır mıyız? Bırakmayız. 2 bine yakın yeni üyeden bahsediyoruz. 5 bin civarı üye var diyorduk. Sayın başkan 7 bin civarında olduğundan bahsetti. Genel kurul bittikten sonra 1,5-2 bin fazladan üye arkadaşımız bu kulübün doğal üyesi haline gelecek. İlk olan genel kurul 3 sene sonra. 3 sene içinde üye olan herkes ondan sonraki olağan genel kuruldan sonra oy kullanacak. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz bilmiyorum. 730 günde her gün 2 kişinin koşarak üye olmaya gelmesi lazım. 5 sene kulüp başkanlığı yaptım, girmediğim yer kalmadı. Ben bin 500 kişiyi bulamadım. Başkanı tebrik ediyorum. İsterdim ki kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Mevcut yönetim üye formlarını getirsin. Her üye bir dönemde en fazla beş kişi tavsiye edebilir. Bin 500 kişi hiçbir matematiğe sığmıyor. Buna neden gerek duyuldu? Genel kurulda şirketleşme talebi vardı. Taraftarımız karşı çıktı. Her şeyin başı güven. Güven duyulsa çatır çatır geçerdi. Şehre yeterince anlatamadık, anlatıp öyle yapacağız denilmişti. 6 ay geçti neden anlatmadınız? Niye bugünkü genel kurul gündemine koymadınız? Yarından sonra lazım olmayacak mı? Bin 500 kişiyle istediğimizi yaparız diye mi düşündünüz? İstediğiniz kadar ‘samimiyim, iyi niyetliyim’ deyin. Olmaz. Kulüp başkanlığım döneminde çok basit bir şey söyledim. Futbol camiası bu ülkede akvaryum. Biz sürekli balıklar atıyoruz, kirlendi diye değiştiriyoruz. Önce kabul edelim bizim suyumuz kirli. Önce akvaryumun suyunun değişmesi lazım. Kim kazanırsa kazansın yarın bin 500 üyeyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacak, Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza gidip şikayet edeceğim. Bu genel kurul kendini kapatmalı. Yarın hiç tanımadığımız bu kulübe üye olmuş bin 500 kişiden bahsediyoruz. Biz sokaktayız, tribündeyiz, şehirdeyiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağım. Size yakışan bunu yaptık ama arkasında duramayız’ demeniz” sözlerini kaydetti.

Rafet Kırgız: “Benim Kocaelisporluluğumu kimse tartışamaz, izin vermem”

Geçmişte TFF Yönetim Kurulu Üyeliği yapan ve Engin Koyun’un listesinde yer alan Rafet Kırgız, “Ben sizleri seviyorum. Ama son bir haftadır aldığım hakaretler bize yakışmıyor. Ne Kocaeliliğim kaldı, ne İzmitliliğim. Benim Kocaelisporluluğumu kimse tartışamaz. Buna izin vermem. Kocaeli’nin en merkezinde doğdum, 1966’da faytonla tur atarak Kocaelisporlu oldum. İbrahim Küçükörs ile, Nasuh abi ile, Sefa Sirmen ile, İbrahim Saral ile, Bahri Yavuz ile, çok değerli başkanlarla çalıştım. TFF yöneticiliğini bırakıp Kocaelispor’a geldim. Başka ikinci isim gösterin, hemen terk edeceğim. Ben bu yönetime neden girdim? Ben sizden biriyim, dinleyin. Dışardan gelmedim. Ben Kocaelispor’u çok seviyorum. Altyapısını çok seviyorum. Altyapısını geliştirmek için, kalıcı eser bırakmak için buradayım. Kocaelispor’un geleceğini hazırlamak için buradayım. Her iki adayı da tebrik ediyorum. Yaşar benim 40 yıllık arkadaşım, dostum. Başarılar diliyorum. Şöyle bir niyetim var; altyapının özerk olması için gönüllü bir yönetim kurmak istiyorum. Bunu yönetim kurulu kararıyla yapabiliriz. Kim kazanacak belli değil. Ama genel kurula önergeyle sunmak istiyorum. Biz kazanmazsak gelecek yönetim uygulamaya soksun. Bu Kocaelispor’un geleceği” dedi. Kırgız’ın önergesi salondan gelen tepkiler nedeniyle okunamadı.

Engin Koyun: “Sandıktan ne çıkarsa baş tacımızdır”

Seçim öncesinde son sözlerini paylaşan ve salondaki taraftar tarafından ‘Hırsız’ ithamı nedeniyle tepki gösterilen ve yuhalanan mevcut başkan Engin Koyun, “Kongremiz hayırlara vesile olsun. Medeni cesaretinden dolayı aday olan Yaşar kardeşimize ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu önemli bir duruştur. Kocaelispor’umuzun güzel yarınları için önemlidir. Biraz sonra adaylık konuşması yapacağız ama protokolde önemli misafirlerimiz var. Onların sözlerini duyalım. Bize yakışan kongre olmasını temenni ediyorum. Sandıktan ne çıkarsa baş tacımızdır. Dün olduğu gibi bugün de gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. Protokol ve temenni konuşmalarının ardından yeniden söz alan Engin Koyun’u salondaki taraftarlar yuhaladı, gürültü çıkararak konuşmasına izin vermedi, “Gümüşhane’ye başkan olsana” tezahüratlarıyla sesini bastırdı. Engin Koyun “Size çok önemli müjde vereceğim, bekleyin” dedi.

“Bir tane şahsımla ilgili üye yaptıysam namerdim”

Yeniden konuşmaya başlayan Engin Koyun, “Bahri başkanın kulüpte çok emeği vardır. O da beni tanıyor ki şahsımla ilgili bir tane üye yaptıysam namerdim. Engin Koyun’un toplu üyeliği varsa ispat edin. Ederseniz bana gelin istediğinizi yapın. Kulaktan dolma laflarla olmaz. Bu şehirde kongre üyesi olmak yalnızca bir avuç insana hak değil. Herkes üye olur, üyelik şartlarını yerine getiren kongre üyesi olur, gelir oyunu kullanır. Ben yüreğimi ortaya koydum. Diğer başkan adayı da yıllardan beri dostum. Kulüp başkanı olduğum günleri iyi biliyor. İcra memurları, avukatları kulüpten çıkmıyordu” dedi. Gürültüden konuşamayan Engin Koyun, “Aynısını birazdan sana da yapacaklar” diyerek kabalığın yatıştırılması için destek istedi. Konuşmasını sürdüren Engin Koyun, ‘Engin dışarı’ sloganlarına ‘Onun kararını siz veremezsiniz’ diyerek karşılık verdi. Taraftarın tepkisi nedeniyle konuşmakta zorlanan Engin Koyun, “Ben taraftarla ilgili asla arsız, hırsız gibi kelime kullanmadım. Benim önüme 116 plaka geldi. İspat ettiğimiz plakanın 71 tane olduğu önümüze geldi. Benim sizin helal paranızı peşkeş mi çekeyim birkaç namussuza. Bu kulübe haram para sokmadım. Bir kuruş kulübü borçlandırmadım. Hesabını veremeyeceğim bir şey yapmam. 45 tane otobüstü 71 tanesinin parasını ödedim" dedi.

“Bugünden itibaren bedava bileti kesiyorum”

Bilet konusuna da değinen Başkan Engin, "En son 3 bin bilet verdim. Bugünden itibaren tribüne bedava bileti kesiyorum. Bundan sonra herkes cebinden parasını verecek, gerekirse parasının ben vereceğim ama bundan sonra bedava bilet yok. Kimin ayağına basıyorum bunu kongre üyelerine bırakıyorum. Kocaelispor’un kapısından icra memurları ayrılmasın istiyorlar Ben o devran bitti diyorum. Şeffafız. Bu kulüp bir avucun kulübü değil, Kocaeli’nin tamamının kulübü. Ben bu şehirde yaşıyorum. Bütün kazanımlarım, yatırımlarım bu şehre. Benim çocuğumun 25 yıldan beri Hodri Meydan taraftarının içinde olduğunu herkes biliyor. Geçmişten bu yana bu kulübe emeği olan herkese teşekkür ediyorum, ebediyete göçenlere rahmet diliyorum. Hayalimiz vardı; Kocaelispor’umuzu hak ettiği yere getirmek için önemli adımlar atmak. Mali disiplin sağlamak, kurumsallaşmak ve tesisleşmek vardı. Oturup karar aldık Sevindikli’de güzel bir tesis yapalım. Zemin etüt çalışmaları yapıldı. Türkiye’nin en güzel tesislerinin şu anda plan tadilatları yapılıyor. Merkeze 20, havalimanına 25 dakika mesafede. Milli takımın da kamp yapacağı bir merkezin temelini attık. Kurumsallaşma adına” derken tepkilere ‘Bu bağırtıları ben çok duydum. Bağırmaya devam edin’ diyerek taraftara tepki gösterdi.

“Problem olanlar bugünden itibaren ekmeği kesilenler”

Sözleri sürekli kesilen Koyun, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Problem olanlar bugünden itibaren ekmeği kesilenler. Bugün geldiğimiz noktada bu kupayı ben aldım ama bu tek benim başarım değil. Kupa alın getirin ondan sonra konuşma hakkınız olsun. Ben engin Koyun’um. Beni kimse tehditlerle yıldıramaz. Ayak oyunlarıyla işim olmaz. Kongre üyelerine, sandığa ve Allah’a güvenirim. Çıkacak karara da saygı duyarım. Karar vermek kolay değil. Kocaelispor tarihini açın bakın bizim kadar bağış yapmış mı? 8 milyon civarında alacağımız var. Bağış gerekiyorsa onu da yaparım. Kocaelispor’un buna ihtiyacı olursa bağış da yaparım. Yarınlar Kocaelispor’umuz için iyi olacak. Hedeflerimiz var; bu sene Kocaelispor’a play-off hedefi koyuyorum. Maddi ve manevi gerekeni yapacak ve hak ettiği yere getireceğiz. 3 yıl içinde Süper Lig’de büyük kulüplere kök söktüren, Avrupa’da yarışan kulüp haline getireceğiz. Bu dönemki başarı gönlü Kocaelispor ile atan herkesindir. Şampiyonluğumuz, kongremiz hayırlı olsun. Ben kimseye hırsız demedim, demem de. Vicdanım rahat.”

Yaşar Can, “Kocaelispor benim aşkım, artık ona hizmet etmek istiyorum”

‘Yaşar gol, gol, gol” tezahüratları eşliğinde kürsüye çıkan diğer başkan adayı Yaşar Can konuşmasına başlarken salondaki iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Birkaç dakikalık duraklamanın ardından Yaşar Can, “Başka hiçbir takıma sevdalanmadım. Amatöre düştük. Bahri başkanım ‘Görev almamız lazım’ dedi. 30 yıl bir aşkıma hizmet ettim; eşime. Şimdi başka bir aşkıma hizmet etmek istiyorum. Eşim 4 gün benimle konuşmadı. Babam da onay vermedi. Ama aşkımın zor durumda kalmasına nasıl göz yumayım. Kocaelispor’un zor zamanında çıktık, amatörde 1 trilyon 200 milyon haciz geldi. Gizli gizli destek oldum, herkes kaçarken Can Pişmaniye’nin reklamı vardı o formada. Orada olmam gerekiyordu. İkinci sezonda profesyonel olduk ama İzmit’in çocuklarıyla yaptık. Bir tek Sinan vardı Adapazarlı. Ona da ne diyeceğimizi bilemedik. Ondan sonra uzun süre yönetimde yer almadık. Görevimizi yapmıştık. Kocaelispor ayakları üzerinde duruyordu. Bana ne gerek vardı ki. Biz zor günlerin insanıydık. Eksik olmasın Engin Koyun beni yönetime davet ettiğinde ‘Benim için boşanma sebebidir’ demiştim. Benim görevim Kocaelispor ile kentin arasından düzeltilmesini sağlamaktı.

Kocaelispor’a para bulunur. Biz Kocaelispor’a 100 lira, 100 lira topladık. Biz o 100 liraları verenleri oyuna dahil etmek istedik. Biz çocukların sahaya girmesine izin verdik ki sonraki hafta annesini, babasını maça tekrar getirmesiydi. Okullarda silgi dağıttık. Çocuklar şampiyonluk görmek için başka takımları tutuyordu. Kocaelisporlu çocuklar yetiştirmeye çalıştık” dedi.

“O üyeleri kulüpten uzaklaştıracağım”

Neden aday olduğunu da açıklayan Yaşar Can şu sözleri kaydetti: “Bugün neden adayım? Bugün Kocaelispor tekrar kötü günlere gidiyor. Engin başkan ve yönetiminin tecrübe etmediği bir şey var; biz şampiyon olduktan sonra batışımızı gördük. O kadar çok transferler yapıldı ki Kocaelispor’un batışını başlattık. Bugün yine şampiyon olduk. Herkes sevinsin kupaya. Ama Kocaelispor yarın bu bütçelerle, bu şekilde yönetilirse yine düşecek. Kocaelispor bu yapıyla yönetilemez, bu yapıyla Kocaeli kentine mal edilemez. Bu rey yapısıyla sağlıklı sonuç çıkacağını düşünebilen var mı? Bu kadar günde bin 500 üye olması mümkün değil. 2 bin 600 kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Hiçbir zaman 500-600-1000 üyeyi geçmedi. Neden yapıldı? Bana göre verilirse ben o 2 bin kişiyi tek tek çıkaracağım. Kontrol edeceğim ve üyelikten çıkaracağım. Belki siyasi düşünceye sahip, belki benim siyasi düşünceme sahip fark etmez. O bin 500 kişi kim, nasıl Kocaelisporlu? Ben amatöre düştüğümüz günkü tehlikeyi gördüğüm için adayım. Yoksa çaycı da olayım sorun değil ki."

“Benim çok param yok. Ama Kocaelispor’da amaç para değil”

Kocaelispor’un her zaman formayı terletecek oyuncu çıkaracağına değinen Can, "Benim çok param yok arkadaşlar 2 futbolcuya teşekkür ettik. Fiyat politikasına bakarsanız çöpe gitmiş. Kocaelispor’da amaç para değil. Amatörden beri Tahir Büyükakın gibi bir büyükşehir başkanı var. Kocaelispor’a destek oluyor. Tahir başkan Engin Koyun’a ya da Yaşar Can’a destek olmuyor. Kocaelispor’a destek oluyor. İşte burada Fatma Hürriyet Kaplan bulamazsak ne olacak? Kocaelispor böyle giderse; o 2 bin 600, 5 bin 600 olur. Ama her zaman paralı bir başkana ihtiyaç olur. Kocaelispor gelirinin yarısını kendi futbolculardan sağlamak zorunda. Sürdürülebilir olmalı. Altyapıya gerçekten, gerçekten, gerçekten önem vereceğiz. Sezon bütçemin yarısını karşılayacak altyapımız olmalı. Kocaelispor hak ettiği yerde ama gönlümüzdeki Kocaelispor başka bir yerde. Kocaelispor için yüzyıl sonra da o sahaya çıkmasını sağlamak. Benim için başarı o. Ayakları üzerinde duran bir Kocaelispor. Beni bunda büyükşehir belediye başkanı da destekleyecek, Engin Koyun da, Fatma ablam da, Harun Yıldızlı da destekleyecek. Kendi siyasi ikballerimiz uğruna bin 500 - 2 bin üye yapmak doğru değil. Ben yöneticiliği biliyorum ama en iyi pişmaniye yapmayı biliyorum. Kocaelispor’u ise ortak akılla yöneteceğim. Kocaelispor her sahaya çıktığında kazanamayabilir ama o formayı terletecek oyuncuyu çıkaracak" diye konuştu.

“Kazanırsam en çok üzülen Engin Koyun olmayacak”

Yaşar Can, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Kocaelispor’un şampiyon olduğumuz sene Hamza’yı kim çıkardı. İsimler değil, yürekler oynar. Sonra ne yaptık? Süper Lig’e çıktık. Fatih Akyel bir dakika sahaya çıkmadan para aldı. Bana görev verilirse tekrar Hamzalar çıkacak. Bize futbolcu vermekten imtina eden kulüplerle birlikte çalışacağız. Sporcularımızın kilometre yapmasını sağlayacak, olayın içine sokacağız. Göreceksiniz ki Kocaelispor’a dokunacaksınız, onlar da size dokunacak. Kocaelispor ile bir olacağız. Başarı galip gelmek değil, bir olmak, birlik olmak. Bizi şehrin her noktasında göreceksiniz. Bu kongre bittikten sonra o bin 500 kişi oy kullanır hale gelirse bundan sonra Kocaelispor kongresinde kimsenin kazanma şansı yok. Kimi işaret ederlerse onlar kazanır. Biz Kocaelisporlular da arkasından bakacağız. Kocaelispor o zaman Birlikspor olacak. Ben kendimi size emanet ediyorum. Göreve gelirsem o bin 500 kişi uzaklaştıracağım. Kazanırsam en çok üzülecek olan Engin Koyun başkan değil, benim eşim olacak. Kendisine de saygılarımı sunuyorum.”

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Engin Koyun’un aday listesi (Beyaz Liste):

Yönetim Kurulu Asil: Ahmet Arık, Ahmet Şahin, Bilal Cem Avar, Çetin Zerenoğlu, Dursun Özdemir, Ekrem Can, Hikmet Yaşar, Metin Dan, Orhan Dönmez, Osman Özsoy, Ömür Öztürk, Recep Durul, Rafet Kırgız, Selçuk Kösemen, Selim Ordu, Tuncay Arıcan, Veli Başkurt, Vural Yıldız, Yaşar Can Arslan, Zeynel Abidin Akyol

Yedek: Mevlüt Ağra, Burak Örçen, Menderes Kaya, Mert Kavşut, Cengiz Öztürk, Abdullah Parlak, Hakan Özsoy, Zekeriya Yıldırım, Kani Furkan Kaçar, Necdet Ormancı, Mustafa Şener, Uğur Şahin, Abdülkadir Yılmaz, Veysel Köksal, Gürbüz Büyük, Muhammet Ali Altıntaş, Büşra Yağız, Murat Çakmak, Mehmet Kökdemir, Utku Halefler, Orçun Aygül

Denetim Kurulu:

Asil: Ali Karaca, Kamil Sert, Tekin Polat, Özlem Feyzioğlu, İlker Dursun

Yedek: Altan Temirtaş, İsmail Demir, Mehmet Fidan, İsmail Kara, Muharrem Çağlayan

Disiplin Kurulu:

Asil: Adnan Yaman, Abdullah Eryarsoy, Muhammed Seydaoğlu, Salih Balcıoğlu, Muzaffer Gürfidan

Yedek: Halit Gedik, Mesut Baki Efe, Tarık Atasu, İbrahim Varol, Yüce Gül

Sicil Kurulu:

Asil: Sinan Üner, M.Tamer Solakoğlu, Mesut Yılancı, Muzaffer Kurt, Hakan Büyük

Yedek: Tarık Gürgen, Cemal Uzun, İsmail Özdemir, Atilla Sevilmiş, Erhan Bilek

Yaşar Can’ın aday listesi (Mavi Liste):

Yönetim Kurulu Asil: Yaşar Can, Abdülkadir Yılmaz, Ahmet Talha Özdemir, Prof. Dr. Ayhan Orhan, Engin Arat, Faysal Oğuz, Halil Güngör Dokuzlar, Hasan Kahya, Haşmet Uçar, Kadir Çalışkan, Murat Aydın, Musa Karabalık, Ömer Diler, Salih Sarıkaya, Prof. Dr. Selçuk Koç, Serkan Çataloğlu, Tunç Altın, Uğur Demir, Vedat Özdenizer, Yetkin Işık, Yusuf Yekta Kara

Yedek: Eray Bodur, Emren Karataş, Yusuf Erenkaya, Lütfü Güçkan, İsmail Kolaylı, Faik Öztürk, Bilal Türengül, Cengiz Akbaş, Aytunç Çetinbaş, Oktay Alkan, Selver Sağındık, Cihan Aktürk, Suat Önder, Bekir Cenk Lüleci, Murat okutan, Yıldıray Uzuner, Turgay Şentürk, Murat Işık, Yunus Emre Gül, Muharrem Çağlayan

Denetim Kurulu:

Asil: Doç. Dr. Cemkut Badem, Özcan Çakır, Murat Korkmaz, Ahmet Erdinç, Hasan Çiçek

Yedek: Emre Aydınoğlu, Selçuk Özcan, Pertev Volkan Dişli, Murat Akman, Recep Çetin

Disiplin Kurulu:

Asil: Süleyman Çetin, Abdullah Zorlu, Onur Güneri, Güzin Türeyen, Ayşen Can

Yedek: Mesut Baki Efe, Yücel Gül, Mehmet Tüysüz, Muzaffer Gürfidan, Halit Gedik

Sicil Kurulu:

Asil: Sinan üner, Ceyhun Yalçın, Özer Altan, Hasan Agu, Özhan Kurt

Yedek: Önder Karakaş, Ongan Uzunoğlu, Can Kuşkan, Berkay Türengül, Naci Küçük