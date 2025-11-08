Kocaelispor'da golcü Petkovic yine yok

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın evinde oynayacağı Galatasaray ile 16 yıl sonra rakip olacak. Körfez ekibinde sakatlığı bulunan Hırvat golcü Bruno Petkovic kadroda olmayacak.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor yarın saat 17.00’de Kocaeli Stadyumu’nda lider Galatasaray mücadele edecek. 35 bine yakın taraflarının önünde puan ve puanlar arayacak olan Körfez ekibi hazırlıklarını tamamladı. Futbolculuk döneminde Galatasaray ile birçok şampiyonluk yaşayan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, Kocaelispor’un teknik direktörü olarak sahada galibiyet arayacak.

16 yıl öncesi son maç Kocaelispor’un

Bu sezonun yeni ekiplerinden Kocaelispor, Galatasaray ile son olarak 22 Şubat 2009 tarihinde deplasmanda karşılaştı ve sahadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı. Aynı sezon iç sahadaki maçı ise sarı-kırmızılılar 4-1’lik skorla kazandı. İki takım tarihte ilk müsabakalarını ise 7 Aralık 1980’de İstanbul’da oynadı ve Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etti.

Takımın golcüsü Petkovic kadroda olmayacak

Seyircisi önünde oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanan Körfez ekibinde; antrenmanda şut çekerken sakatlanarak ülkesinde tedavi gören Hırvat golcü Bruno Petkovic kadroda olmayacak. Petkovic en son 4 Ekim’de oynanan Eyüpspor maçında forma giydi. Tedavisi süren ve hafta içi takımla çalışmalara başlayan Massadio Haidara’nın kadroda yer bulması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan Rigoberto Rivas’ın ise 21 kişilik kadroda olması beklenmiyor.

4 futbolcu sarı kart sınırında

Kocaelispor’da, Galatasaray maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Yeşil-siyahlılarda; Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh ve Serdar Dursun, sarı kart görmeleri halinde sonraki hafta Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımın en golcüleri Petkovic ve Tayfur

Kocaelispor’da takımın gol yükünü Bruno Petkovic ve Tayfur Bingöl çekiyor. Petkovic, 2’si penaltıdan 4 gol atarken, Tayfur Bingöl de 4 defa gol sevinci yaşadı. Takımda ayrıca Habip Ali Keita ile Serdar Dursun’un da 1’er golü bulunuyor.

En çok golü son 15 dakikalarda attı

Bu sezon Süper Lig’de gol averajı -5 olan Kocaelispor sahasında en çok son 15 dakikada gol attı. Körfez ekibi bu süreçte rakip fileleri 3 defa havalandırdı. Yeşil-siyahlılar, aynı zaman diliminde ise 2 gol yedi. Kocaelispor’da en çok asisti ise 2 asistle Keita yaptı. Keita’yı 1’er asistle Can Keleş, Karol Linetty ve Rivas takip etti.