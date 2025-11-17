Kocaelispor'dan Josip Vukovic açıklaması

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor’dan eski oyuncusu Josip Vukovic’in alacaklarına dair ‘3 dönem transfer yasağı geldiği’ iddialarına karşı açıklama yapıldı. Konunun bilgileri ve kontrolleri dahilinde olduğunu belirten yeşil-siyahlı kulüp, "FIFA nezdinde Vukovic ile anlaşma sağlandı. Vadesinde ödemesi yapılacak. Ancak borç ödenmezse geçici transfer söz konusu. 3 transfer dönemi kalıcı yasak söz konusu değildir" denildi.

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor’da geçen sezon şampiyonlukta önemli katkısı olan ve bu sezon yolların ayrıldığı Josip Vukovic’in alacakları yeniden gündeme geldi. Kamuoyuna yansıyan, Vukovic’e ödenmeyen alacaklarıyla ilgili olarak kulübe 3 dönem transfer yasağı geldiğine dair bilgi kirliliğini önlemek adına kulüp yazılı açıklama yaptı.

"Bilgimiz ve kontrolümüz dahilinde"

Süreci kamuoyuyla paylaşan Kocaelispor Kulübü, "Josip Vukoviç dosyasında tüm süreç bilgi ve kontrolümüz dahilinde gelişmiştir. Sezon sonu itibariyle öncelikle tazminat riskleriyle karşılaşmamak adına sözleşmesi devam eden oyuncu alacakları ödenmiş, daha sonra herhangi bir tazminat riski olmaması hasebiyle ve nakit akışımızın efektif olarak kullanılması adına sözleşmesi biten futbolcu alacaklarıyla ilgilenilmiştir" dedi.

"FIFA nezdinde anlaşma sağlandı"

Vukovic ile anlaşma zemininin sözleşmesi bittiği için sonraya bırakıldığını kaydeden yeşil-siyahlı kulüp, "Bu süreçte şampiyonlukta önemli pay sahibi futbolcumuz Josip Vukovic de sözleşmesi biten futbolcular arasında olduğu için daha geç anlaşma zemini aranmıştır. Bu süreçte futbolcumuz beklemek istemediğini tarafımıza belirtmiş ve FIFA Futbol Mahkemesi (FIFA Football Tribunal) nezdinde basit alacak davası ikame etmiştir. Buna mukabil kulübümüz olası esasa ilişkin yargılama yapılmadan önce ivedilikle futbolcu vekili ile sulh anlaşması yapmış ve yapılan anlaşma FIFA nezdinde tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kalıcı transfer yasağı yok, ödeme gününde yapılacak"

Kocaelispor son olarak 3 dönemlik yasağın söz konusu olmadığını, ödemenin vadesinde yapılacağının, ancak yapılamaması halinde geçici transfer yasağı tedbirinin uygulanacağının altı çizildi. Açıklamada, "Yapılan anlaşma şartlarına göre kulübümüz davaya konu edilmiş alacak tutarını kabul etmiş ve kış transfer dönemi öncesinde ödemenin yapılacağını, ödeme yapılmaması halinde geçici olarak transfer tescil tedbirinin kulübümüze uygulanmasını kabul etmiştir. En başta belirttiğimiz gibi yasal prosedürler tarafınızdan titizlikle takip edilmiş ve tüm süreç kulübümüzün bilgi ve kontrolünde ilerlemiştir. Kulübümüze getirilen herhangi bir 3 dönem kalıcı transfer yasağı yoktur. Bahse konu futbolcumuzun da ödemesi FIFA nezdinde yazılı olarak taahhüt ettiğimiz usul ve vadede ödenecektir" denildi.