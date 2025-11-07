Kocaelispor'dan kombinelilere kazan-kazan çağrısı: 'Gelmeyecekseniz bu maç biletinizi kulübe devredin'

Süper Lig’de hafta sonu Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanan Kocaelispor’da maça gitmeyecek kombine kart sahibi taraftara çağrı yapıldı. Bu maça özel biletlerin kendilerine devredilmesini isteyen Kocaelispor, yeniden satışa koyacakları biletten elde edilen gelirin yüzde 41’ini de koltuk sahibi taraftara vereceğini açıkladı

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor, Pazar günü saat 17.00’de lider Galatasaray’ı konuk edecek. 34 bin 829 kişi kapasiteli Turka Kocaeli Stadyumu’nda 21 bin 319 koltuk kombine bilet olarak taraftara satıldı. Kocaelispor ev sahibi olarak satışa çıkardığı kalan koltukların da tamamına yakınını sattı. Yeşil-siyahlı kulüp maça gelmeyecek kombine kartlı taraftardan biletlerini kendilerine devretmelerini istedi. Devredilen kombine biletleri Galatasaray maçına özel olarak 2 bin liradan genel satışa çıkaracak olan Körfez ekibi bilet gelirinin yüzde 41’ini de koltuğun sahibi taraftarın hesabına aktaracak.

Bilet tekrar satışa sunulacak

Kocaelispor Kulübü’nden kombine bilet sahibi taraftara yapılan çağrıda öncelikle ‘Maça gel’ denildi. Kombinesi olup da maça gitmeyecek olan taraftara ise Galatasaray maçın özel olarak biletini kulübe devretmesi istendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm taraftarlarımızın malumu olduğu üzere takımımızın hafta sonu oynayacağı müsabakada taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacaktır. Bu sebeple, toplam 21 bin 319 adet sezonluk kombine sahibi taraftarımızın müsabakaya gelmesi çok büyük önem arz etmektedir. Müsabakaya gelemeyecek olan kombine sahibi taraftarlarımızı kombinelerini bu müsabakaya özel olarak kulübümüze devrederek ‘Biletin tekrar satışa sunulması’ bir diğer ifade ile re-sale uygulamasından yararlanmaya davet ediyoruz. Müsabakaya gelemeyecek olan tüm sezonluk kombine sahiplerini kombinelerini kulübümüze devretmelerini talep etmekteyiz. Re-sale uygulaması ile hem kulübümüz hem de taraftarlarımız kazanacak ilaveten stadyumumuzda, kulübümüzün itici gücü olan taraftarımıza en çok ihtiyacımız olan bu önemli müsabakada boş koltuk kalmayacaktır" denildi.

2 bin TL’nin 820 lirası taraftarın hesabına tanımlanacak"

Uygulamayı ve biletini devreden taraftara olan kazancını da açıklayan Kocaelispor şu ifadelere yer verdi:

"Re-sale uygulamasında oran yüzde 41 olarak belirlenmiştir. Örnek vermek gerekirse; müsabakaya gelemeyecek olan kombine sahibi olan bir taraftarımız, kombinesini re-sale uygulamasından yararlanarak kulübe devrettiğinde ve kulübümüz devredilen kombineyi genel satış tutarı olan 2 bin TL tutar ile sattığında, satılan bilet tutarının bin 180 TL’si kulübümüze ödenecek olup 820 TL (yüzde 41)’i kombine sahibinin Passolig kartına para puan olarak Passolig tarafından tanımlanacaktır. Tanımlanan para puan, 2026-2027 sezonu kombine alımında kombine için ödenmesi gereken ücretten mahsup edilecek ve re-sale uygulamasından yararlanan kombine sahibimiz kombinesini 820 TL daha ucuza alacaktır."