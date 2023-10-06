Kocaelispor - Erzurumspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Kocaelispor ile Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Maçtan önce beklentimiz; iyi mücadeleyle, güzel futbolla, sonrasında kazanarak galibiyet serimizi 6 maça çıkarmaktı. İyi sonuçlar çıkarsa sonrasında sıralamada birkaç basamak çıkma şansımız vardı. Onlardan ziyade beklentim şuydu; futbolda başarıyı yakalamak istiyorsanız başarıda devamlılık ve istikrarı oluşturmak, yakalamak lazım. Esas beklentim buydu. Sonuç itibarıyla Şanlıurfa’da başlayan yükseliş trendini geçtiğimiz hafta Keçiörengücü maçıyla biraz daha yukarı çıkmıştı. Bu hafta biraz daha üstüne koyup güzel maç bekliyorduk. Aslında fena da başlamadık. Futbol şansı yardım etti. Bredze’nin bitiriciliği bizi öne geçirdi. Sonrasında da ürettik. Tangue’nin çok net kaçırdığı pozisyon maçın dönüm noktası oldu. Rakibimiz iyi kapandı. Kapanırken de oyunu çok iyi soğuttular. İkinci yarı maça çıkarken Cihat’ın rahatsızlığı, bunun yanında da Yusuf Emre’nin sıkıntılı süreçten sonra oynaması nedeniyle oyuncu değiştirmek zorunda kaldık. Geçen hafta tüm değişiklikler olumlu etki ederken bu hafta sonradan giren oyuncular ellerinden geleni yaptı ama istediğimiz düzeyde gelişimi de çok sağladık diyemeyiz. İkinci yarı zaman zaman oyun gitti, geldi. Risk aldığımız dönemde kontra atağa yakalandık. Son bölümde yine baskı oluşturduk. Yine de maçı kazanacak pozisyonlarımız da vardı. Kazanmayı çok istiyorduk fakat buradaki verdiğimiz iki puan bizi çok üzdü. Sonuçta futbol bu. Bazen bu tür şanssızlıkları yaşayacağız. Araya milli takım dönemi girdi. Bu arada eksiklerimizi iyi tespit edip daha iyi şekilde yeni bir galibiyet serisinin başlangıcıyla sezona devam edeceğiz” dedi.

Hakan Kutlu: “VAR hakemleri art niyetli. 6-7 dakikanın başka izahı yok”

VAR olmasaydı maçı kazanacaklarını belirten Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Seyir açısından çok güzel futbol ortaya koydular. Sanki üst ligin mücadelesi gibiydi. Ama bugün kazanan takımın kendi takımım Erzurumspor olduğunu düşünüyorum. Futbol ne gerektiriyorsa yaptık. Oyun, pozisyon, topa sahip olma olarak, doğru pasları bularak hızlı hücuma geçişleri yapan Erzurumspor vardı. Galibiyeti kazanması gereken taraf Erzurumspor’du. Ama berabere bitti. Kocaelispor’u da tebrik ediyorum. Belli ki bu ligde sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklar. Önemli kadro yapısına sahipler ve teknik ekibi var. Önemli bir şehir. Futbolda üst liglerde olması gereken bir şehir. Oyuncularla alakalı söylenecek her şey çok güzel ama VAR hakemleriyle ilgili söylemek gereken bir şey var. Maçın hakemini sahada duruşuyla ve maçı yönetimiyle art niyetli olduğunu asla düşünmüyorum. Bizi ezen tarafları vardı ama art niyetli değildi. VAR hakemleri biri Hüseyin Göçek. Deneyimli orta hakemdi, yıllarca futbola hizmet etti. Verdiği ofsayt kararındaki hassasiyeti bize atılan ilk golde 30 saniye bile incelemedi, göstermedi. Yüzde yüz fauldü. Orta hakem görmeyebilir. Orta hakemin tek sıkıntısı deneyimsizdi. Zaman zaman yanlış kararlar verdi. Kesinlikle art niyetli değildi. Sefa’ya yapılan müdahale yüzde yüz fauldü. Atağın devamında gol geldi. Daha sonra attığımız golde VAR devreye girdi. Attığımız golde 7-8 dakika ofsayt incelenmez. ‘Yapay zeka’ diyorlar ama ofsayt çizgisinin hangi anda çekileceğine oradaki hakem arkadaşlar karar veriyor. ‘Şu anda çekeceksiniz’ diyor dördüncü hakem. Pozisyonu ofsayta getirebilmek için orada uğraştı. Orta hakemin saha duruşu iyi ama deneyimsiz. VAR başındaki hakemler bu tip hatalar yapınca art niyet arıyoruz" ifadelerini kullandı.