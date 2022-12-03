Kocaelispor - Etimesgut Belediyespor maçının ardından

TFF 2.Lig’de 4-0 kazandığı Etimesgut Belediyespor maçının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül maçı değerlendirdi. Gül tartışılan penaltı için “Ben kimi söylersem penaltıyı o kullanır” dedi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta Kocaelispor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanan ve ev sahibi takımın 4-0’lık galibiyetiyle tamamlanan maçın ardından liderlik koltuğuna yerleşen Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül oyunu değerlendirdi. Gül, “Maçtan önce maça nasıl başlayacağımızı, asıl devam edeceğimiz, gol bulduğumuzda nasıl oynayacağımızı veya farklı skor olursa nasıl hareket edeceğimizi kurgulamıştık. Ön alan baskısıyla başladığımız maçta rakibi hataya zorladık. Pozisyon bulduk. Kendimiz ürettik. Erken gol bulmanın avantajıyla da biraz daha rahat oynadık. Rakip bizi çok fazla geride zorlamadı, ikinci bölgede kalabalık savuna yapmaya çalıştılar. Bizde kanat varyasyonlarıyla ve merkezden santraforu kullanarak delmeyi planlamıştık. Nitekim de öyle oldu. Maçın diğer bölümlerinde de goller gelince çok rahat galip geldik. Bugün sahada Kocaeli şehrinin özlediği ambiyans vardı. İyi oynayan Kocaelispor takımı, skor alan Kocaelispor takımı, taraftarıyla bütünleşmiş Kocaelispor vardı. Böyle ortamlar alamettir diye düşünüyorum. İnşallah sezon sonu hedefine ulaştığımızda bu atmosferin daha fazlasını yaşayacağız” dedi.

“Şampiyon olan takımlar kötü gününde bile maç kazananlardır”

Puan farkıyla liderlik koltuğuna oturmak ilgili olarak Gül, “Sezon boyunca ‘Rakipler değil, bizim ne yaptığımız önemli’ dedim. Odaklanmamız gereken yer oynadığımız oyun ve bizim ne yaptığımız. Uzun bir yol; kötü oynayıp kazanacağımız maçlar da olacak. Şampiyon olan takımlar kötü oynadığında da kazanabilen takımlardır. Biz kötü oynadığımız zamanlarda da galip geldik. Kötü oyunu kazanıyorsanız bunun nedenlerini irdelemek lazım. Rakip mi oynatmadı, hastalar mı vardı, oyunsal, kurgusal sorun mu var bakmak lazım. Sebebini araştırıp kötü oynayıp kazandığımız maçlardan sonraki dönüşler buralarda işe yarıyor. Bugün kazandık, rakipler takıldı ama lig devam ediyor. İki maç sonra devreye gireceğiz. Arkasından ikinci yarıya başlayacağız. Burada aynı coşku ve heyecanla devam edeceğiz. Zaman zaman biz lider olduk. Averajla liderliği verdik. Bugün puan farkıyla lider olmak ayrıca mutluluk veriyor. Bu yolda inandık, biz inandık, taraftar inandı. Bütün şehir kilitlendi. İnşallah bu kenetlenmeyi sezon sonuna kadar devam ettirip çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sahadaki penaltıcımız Mertan’dı”

Mertan’ın kaçırdığı penaltı için topun başına geçmesi, tribünlerin kaleci Gökhan’ın kullanması için tezahürat yapması ve Kubilay’ın penaltı kullanamamaya tepki göstermesiyle ilgili soruları da yanıtlayan teknik direktör Fırat Gül, “4 penaltıcımız var; penaltıcılarımızdan biri Mertan. Normalde çok iyi penaltı kullanıyor. Ama bugün üzerindeki baskıdan dolayı atamamış olabilir. Diğer penaltıcılarımız Tayfun, Beykan ve Okan yoktu. Mertan vardı, o attı. Ben şu şekilde yaklaşıyorum; oyuncular gol kaçırabilir, pas hatası yapabilir, penaltı kaçırabilir. Önemli olan oyuncunun çabası, takımına faydalı olmak için gösterdiği efordur. Ben buralardan memnunum. Sahadaki kadronun için bugünkü penaltıcımız Mertan’dı. Geçmiş maçlardaki penaltı gollerine bakarsanız ne demek istediğim gayet iyi anlaşılır. Sonuç itibariyle biz oyuncularımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu noktaya bu oyuncularla geldik, bundan sonra da gideceğiz. Değişmez kriterim; oyuncunun gayretidir. Çok çaba sarf etti. Ön alan baskılarını doğru yaptı, rakibi oynatmadı. Bazen penaltı kaçabiliyor, kalenin ağzından da kaçırabiliyorsunuz. Buralarda çok takılmamak lazım. Lig uzun, bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Maç olmuş 4-0. Oyuncu penaltı atmak isteyebilir. Bu gayet normal. Ama ben kimi söylersem penaltıyı o atar. Kubilay penaltıcılarımız arasında değildi. Ekstra durum olur, imtiyaz kullanabilirim. ‘Sen at’ derim. Atabilir o da önümüzdeki haftalarda. O da iyi bir penaltıcı. Ama bugün böyle bir tercih kullandım” ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Enver Bozbay ise toplantıya katılmadı.