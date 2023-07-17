Kocaelispor, Fofana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

Kocaelispor, 20 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Ibrahima Breze Fofana'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Kocaelispor, Fofana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı
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Silivri Kariyer

Kocaelispor, 20 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Ibrahima Breze Fofana’yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Trendyol 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, transferlerine devam ediyor. Körfez ekibi, İsveç 1. Ligi’nin Hammarby takımından genç orta saha oyuncusu Ibrahima Breze Fofana’yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 20 yaşındaki Gineli genç oyuncu, 2023 yılında İsveç 1. Ligi’nde çıktığı 10 maçta 3 gollük katkı sağladı. Genç oyuncu için Kocaeli Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi.