Kocaelispor - Galatasaray maçının VAR'ı Ali Şansalan oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün oynanacak Kocaelispor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray bugün saat 17.00’de Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi de Yiğit Arslan olacak.

Kocaelispor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Süleyman Özay ile Mehmet Türkmen ise AVAR’da görev yapacak.