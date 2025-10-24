Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor ilk randevuda

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor ile ligde ilk kez rakip olacak. Körfez ekibi, taraftarı önünde Akdeniz ekibine karşı galibiyet arayacak.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, yarın saat 17.00’de Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde yeşil-siyahlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla 8. sırada yer alıyor.

Türkiye Kupası’nda 2 kez rakip oldular

Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, hepsi Türkiye Kupası’nda olmak üzere 2 maçta karşı karşıya geldiler. Söz konusu müsabakalarda taraflar 1’er galibiyet yaşadı. İki takım, ligde ise ilk kez rakip olacak.

Körfez ekibi galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Ligdeki galibiyetlerini son 2 maçta elde eden Kocaelispor, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. Körfez ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda yeşil-siyahlılar 3 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 3 gol gördü.

Mehmet Türkmen yönetecek

Zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Salih Burak Demirel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Melih Kurt olacak.