Kocaelispor-Galatasaray maçı öncesinde iki takım tribün lideri bir araya gelerek centilmenlik mesajları verdi. Galatasaray taraftarı güvenlik gerekçesiyle stadyuma maçtan 2 saat önce alındı.

Kocaelispor ile Galatasaray tribün liderleri maç öncesi buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray saat 17.00’de karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar maçın başlamasından yaklaşık 2 saat öncesinden tribündeki yerini aldı. Kocaelispor taraftarının da stada erken giriş yaptığı müsabaka öncesinde iki takım tribün liderleri bir araya gelerek dostluk mesajları verdi. Ayrıca stadyumda karşılıklı tezahüratlar yapıldı.

