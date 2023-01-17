Kocaelispor, Mert Çölgeçen'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattı

Kocaelispor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Çölgeçen ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, bir transfere daha imza attı. Yeşil-siyahlılar, orta saha oyuncusu Mert Çölgeçen’i kadrosuna kattı. 21 yaşındaki Çölgeçen ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı kulübün resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu. Sezonun ilk yarısında Kırklarelispor formasıyla 15 maça çıkan Mert Çölgeçen, 3 kez de gol sevinci yaşamıştı.