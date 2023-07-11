Kocaelispor sağ kanadını Fatih Bektaş ile güçlendirdi
Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor'dan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fatih Bektaş'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.
Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor’dan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fatih Bektaş’ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, bir transferi daha kamuoyuna duyurdu. Son olarak Zonguldak Kömürspor forması giyen Fatih Bektaş ile resmi sözleşme imzalandı. Sağ kanat ve forvet mevkiinde görev yapan 23 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllığına anlaşıldı.