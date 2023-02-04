Kocaelispor - Sarıyer maçının ardından

1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“6 puan iki maça bakar”

Liderlik koltuğunu koruyan ve en yakın rakibi Bucaspor 1928’in Ankara Demirspor’a mağlup olmasının ardından zirvede puan farkını altıya çıkaran Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “3 haftadır mağlup olan ve hoca değişikliğiyle bize gelen takımla oynadık. Takımlar buna bazen reaksiyon gösteriyor ama bizim kendimizin ne yaptığımızı sorgulamamız lazım. İlk yarı iyi oyun vardı. Önde baskıyla rakibi kapattık ve iki gol bulduk. İkinci yarı biraz tutuk başladık. Şampiyonluğa giden takımlarda skoru ele geçirince oyuncular o skoru tutma adına hareket edebiliyor. İkinci yarıda topun kontrolü rakipteydi ama yüzde yüz pozisyonlar vermedik. Bir tek duran toptan gol yedik. O ana kadar pozisyon vermedik. Gol dengemizi bozdu. Gol yedikten sonra biraz oyundan düştük. Bu sefer skoru korumak adına daha içgüdüsel olarak savunma yaptık. Şampiyonluğa giden takımlar oyun içinde böyle dalgalanmalar yaşayabilir. Oyunun geneline baktığımızda; ilk yarı çok iyiydik, ikinci yarı bazı bölümlerde iyiydik. Skoru açabilirdik ama gol olmadı. Maçı 2-1 bitirdik. Üç maçlık haftalardayız, önemli olan burayı kayıpsız geçmek. Sonuç olarak üç puan aldık. Rakiplerimiz de puan kaybetti ve farkı 6’ya çıkardık. Bu bizde rehavete, rahatlığa sebep olmayacak. 6 puan iki maça bakar. Önemli olan bizim bu yolda kayıpsız devam etmemiz. Galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi.

“Elimizdekilerden daha iyisini bulursak transferi değerlendiririz”

Okan’ın ve Samed’in eksikliği ve transferle ilgili olarak sorulara ise Fırat Gül, “Mertan’ın performansı bugün iyiydi. Taktiksel direktiflere uyması, topu tutması beni memnun etti. Bitiricilik noktasında birkaç pozisyon yakaladı. Santrfor için uzun süre ilk on bir oynamayıp sonra bir anda kendisini kritik bir maçta bulmak kolay değil. Genel anlamda oyuna katkısı beni memnun etti. Samed’i bugün riske etmemek için oynatmadık. Önümüzdeki maçlarda ihtiyacımız var. Buca maçında büyük ihtimal onu sahada göreceğiz. Transfer konusunda da; transfer edeceksek kesinlikle elimizdeki oyuncuların üstünde olmalı. Transfer yapmış olmak için transfer yapamayız. Çok hassas çizgideyiz. Elimizdeki oyunculardan -ön tarafsa ön taraf- daha iyisini bulursak o zaman değerlendirmesini yapacağız. Şu an birkaç oyuncuya talip olduk. Çok yüksek bonservis çıktığı için vazgeçtik. Herkes o mevkiiye oyuncu arıyor. Ligin problemi bu. O problem devam ediyor” diye konuştu.

“Sezon başından beri ilk kez birlik ve bütünlüğü hissettim”

Camiada ilk kez bütünlüğü hissettiğini de belirten Fırat Gül, “Bir de taraftara değinmek istiyorum; bugün cumartesi olmasına rağmen taraftarımızın desteğini çok iyi hissettik. Bizim oyunumuz da onları etkiliyor farkındayım. Ama bugünkü galibiyette taraftarın çok büyük payı var. Bizi ittiler. Taraftara teşekkür ediyorum. Öte yandan sezon başından beri bugün şunu net hissettim; taraftarın oyundan düştüğümüzde bile gösterdiği desteği, takımın skoru tutup galip gelmesi, başkanın maçtan sonra soyuma odasına gelmesi. Takım, yönetim, teknik ekip, taraftar herkesin birlik, bütünlük içinde hareket ettiğini hissettim. Bu bizim için çok önemli. Bu birlikteliğin karşısında durabilecek güç yok. Bunu sağladığımız sürece sırtımız yere gelmez. Bizim hedefimiz sezon konu kupayı kaldırmak. Değişmez kural vardır; rakiplerinizle oynadığınız maçlar ligin sonunu etkiliyor. Bugüne kadar nasıl oynadıysak Buca deplasmanında da aynı şekilde devam edeceğiz. Haftaya pazar günkü maçta inşallah tribünleri tamamen dolu görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ekrem Al: “Kocaelispor rakibimiz değil”

Takımla ilk maçına çıkan Sarıyer Teknik Direktörü Ekrem Al ise maç sonu değerlendirmesinde, “Kocaelispor hem camia olarak mazisiyle ve bugünüyle büyük bir camia ve büyük bir takım. Takım gerçekten çok iyi; girenler ve çıkanlar katkı sağlamak adına yararlı işler yapıyorlar. İlk yarı biz iyi futbol oynamadık, savunmada kaldık. Savunmada da hatalarımız oldu; orta sahada, paylaşımda, rakibi kovalamada hatalar yaptık. Kocaelispor o anda sağlı-sollu kanatlardan bizi yordular, sıkıştırdılar. Nitekim golü de buldular 2-0 oldu. İkinci yarıda bir takım değişiklikler yaptık, daha farklı oynamaya çalıştık, bunda da başarılı olduk. İyi bir futbol oynadık, golümüzü de attık. Kaçan 1-2 pozisyonumuz var. Kocaelispor’un dikkatli savunması etkili oldu. İkinci yarı takımımızın verdiği mücadele ve oyun şekli bize yarınlar için iyi ışıklar saçtı. Bugün takımımla ilk defa maça çıktım, sadece son antrenmanı izlemiştim. Takımla ilgili bilgim eski futbolcuları tarama şeklimden kaynaklandı. Ona göre dizayn yaptık. Bugünkü maç bizim için de takımı tanıma adına güzel bir test oldu. Kocaelispor zaten bizim rakibimiz değil. Rakiplerimizle sıralama yükseltmek için puan mücadelemizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Üst düzey lig değil, Kocaelispor bu işi bırakmaz”

Kocaelispor’un zirve yarışıyla ilgili soru üzerine Ekrem Al, “Kocaelispor’un bu işi bırakacağını zannetmiyorum. Arada aksaklıklar da olabilir. Ama çok kalite bir lig değil. Üst düzey değil. Derli toplu, sezon başından bu yana ekip haline gelebilen, takımını dengeli oluşturan ve dengeli olarak yoluna devam eden bu işi götürür. Kocaelispor oyun anlamında bir sistematiği var, oyunu görebiliyorsunuz. Bunu yapabilecek hem savunmada, hem hücumda, hem ortada oyunu kurma, geçişleri tamamlama, gol bitiriciliği adına iyi oyuncuları var. Ligde bu kadar üst düzey, bu kadar zorlayacak takım olacağını sanmıyorum. Sadece futbolcuların bu ritimlerini devam ettirmeleri önemli” dedi.