Kocaelispor, tüzük tadilatıyla dernek statüsünden çıkacak

Kocaelispor yönetimi, 4 Aralık’ta yapılacak kongre öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, "4 Aralık’taki kongremizde ilk maddemizde ’Kocaelispor Derneği’ olan ismimiz ’Kocaelispor Kulübü’ olarak değişecektir. Artık dernek statüsünde değil, kulüp adıyla bakanlık statüsüne kayıt yapılacak. Spor faaliyetlerine Kocaelispor Kulübü olarak devam edeceğiz. İlk tüzük tadilatımız bu olacak" dedi.

Kocaelispor’da 4 Aralık’ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi genel durum değerlendirmesi yapıldı. Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, toplantı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kongre öncesi gelişmelerde, Kocaelispor’un 2 tüzük tadilatı ve 1 şirket kurulması kararı konuları ön plana çıktı. Bu doğrultuda, Kocaelispor olağanüstü seçimli genel kurulda sportif yatırımlar anonim şirketi kurmak için genel kuruldan izin isteyecek. Bunun haricinde tüzük tadilatında yapılacak değişiklikle Kocaelispor dernek statüsünden çıkıp, kulüp olarak faaliyet gösterecek. Ayrıca, bütçelendirme dönemiyle alakalı yapılan değişiklik de tüzük tadilatları arasında yer aldı.

“Dernek statüsünden çıkacağız”

Yapılacak tüzük tadilatlardan ilkinin dernek statüsünden çıkmak olduğunu belirten Tuncay Arıcan, “Geçen sezon maalesef takımımız küme düştü. Taraftarlarımız tarafından yoğun bir şekilde olağanüstü kongre talep edilmişti. Bizler de o süreci, gidecek futbolcular ve kalacak futbolcular sürecini iyi yönetmek adına erteledik. Netice olarak, 4 Aralık’ta olağanüstü seçimli genel kurulumuzu yapmak adına karar alındı. Bu olağanüstü seçimli genel kurulda kulübümüz 2 tüzük değişikliği ve 1 de sportif yatırımlar anonim şirketi kurulması adına genel kuruldan müsaade isteyecektir. 22 Nisan’da çıkan yeni kanun üzerine dernek statüsünde ve anonim şirket statüsünde faaliyet gösteren spor kulüplerinin tüzük tadilatını yaparak 2 yıl içinde bakanlık nezdinde kaydını yaptırması gerekiyor. Biz de 4 Aralık’taki kongremizde ilk maddemizde ’Kocaelispor Derneği’ olan ismimiz ’Kocaelispor Kulübü’ olarak değişecektir. Artık dernek statüsünde değil, kulüp adıyla bakanlık statüsüne kayıt yapılacak. Spor faaliyetlerine Kocaelispor Kulübü olarak devam edeceğiz. İlk tüzük tadilatımız bu olacak” ifadelerini kullandı.

“Bütçeleme dönemi 1 Haziran’da başlayıp 31 Mayıs’ta son bulacak”

Diğer tüzük tadilatının bütçelendirme dönemiyle ilgili olduğunu ve bunun her yönetimin elini güçlendirecek nitelikte olduğunu söyleyen Arıcan, “Kulübümüzün bütçelendirme dönemi 1 Ocak’ta başlayıp, 31 Aralık’ta son buluyor. Yeni yapacağımız tüzük tadilatında bütçeleme dönemi, TFF nezdinde liglerin başlama tarihi olan 1 Haziran’da başlayıp 31 Mayıs’ta son bulacak. Bundan sonra kulübümüzün bütçesi bu tarih aralığında olacak. Bu şekilde biz ya da bizden sonra gelecek yönetimlerin bütçelerini rahatlatması sağlanacak” diye konuştu.

“Yüzde yüz hissesi Kocaelispor’a ait şirket kurulması planlanıyor”

Dernek statüsünden dolayı ticari faaliyetlerde bulunamadıklarına ve daha kalıcı gelirler sağlamak adına şirket kurmayı planladıklarına değinen Arıcan, “Kocaelispor’un yüzde 100 hissesi Kocaelispor’a ait olan ’Futbol Yatırımları Anonim Şirketi’ kurulması planlanıyor. Bunun için genel kuruldan da şirket kurmayla alakalı izin isteyeceğiz. Şu an dernek vasfında olduğumuz için kulübümüz ticari faaliyetlerde bulunamıyor. Örnek verecek olursak, Milli İrade Meydanı ve Ormanya’daki otopark ücretlerinin gelirleri Kocaelispor’a aktarılıyor ama Kocaelispor’u Sevenler Derneği vasıtasıyla aktarılıyor. O süreci biz yönetemiyoruz. Onun haricinde lisanslı ürünlerimizin satıldığı Kocaelispor Store mağazamız var. Oradan satılan ürünler de maalesef kulübün üzerinden geçmiyor. Başka bir şirketin üzerinden faturalandırılarak geliyor. Tamamı kulübümüze ait olan yeni şirket kurduğumuzda bu tarz ticari faaliyetler yeni şirket üzerinden yapılacak. Yani, gelir ve gidere biz direkt ulaşabileceğiz. Herhangi bir yerde gelir getirici herhangi bir faaliyet varsa kulübümüz oradan direkt ihaleye girip kendine kalıcı bir gelir sağlayacak” dedi.