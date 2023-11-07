Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in adı parkta yaşatılacak

Kartepe Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısında Şevkatiye Mahallesi Kumlu Sokak'ta yapılan parka Hüseyin Üzülmez Spor Kompleksi adının verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez'in adı parkta yaşatılacak
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kartepe Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısında Şevkatiye Mahallesi Kumlu Sokak’ta yapılan parka Hüseyin Üzülmez Spor Kompleksi adının verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kartepe Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Meclis gündeminde yer alan Suadiye ve Nusretiye Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği, Köseköy Mahallesi uygulama imar planı değişikliği itiraz maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Şevkatiye Mahallesi Kumlu Sokak’ta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Kartepe Belediyesi’ne devredilen parka Hüseyin Üzülmez Spor Kompleksi adının verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminde yer alan 2024 mali yılı gelir tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na, Afet İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği maddesi Çeşitli İşler Komisyonu’na havale edildi.