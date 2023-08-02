Kocaelispor, Yusuf Abdioğlu'nu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, Yusuf Abdioğlu'nu kadrosuna kattı
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EditörEditör
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Trendyol 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında kadrosuna deneyimli bir savunma oyuncusu kattı. Geçtiğimiz sezonu Samsunspor formasıyla geçiren Yusuf Abdioğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. 33 yaşındaki Yusuf Abdioğlu daha önce Süper Lig’de de Hatayspor forması giymişti. Tecrübeli oyuncu Samsunspor’da geçirdiği son sezonda ise 21 maçta forma giyip 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.