Kocaelispor - Zonguldak Kömürspor maçının ardından

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kocaelispor’un Zonguldak Kömürspor’u 3-0 yendiği maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kocaelispor’un Zonguldak Kömürspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Öncelikle maçla ilgili şunu söylemeliyim. Maç kağıt üzerinde çok kritik ve kırılma noktası olan maçtı. Lig içinde böyle 3-4 kırılma maçı yaşadık. Kayıpsız geçmemiz çok önemliydi. Hafta içinde yakalamış olduğumuz o ruh halini ve o enerjiyi ligin geri kalan maçlarına yansıtmak için bu maçta alacağımız skor çok önemliydi. Gol yemeden galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bugün eksiğimiz vardı; taraftarımız yanımızda yoktu. Ciddi eksiklikti. Maça gelirken köprüde bizi karşıladılar, stat girişinde de otobüsü durdurup marşlar söylediler. Bu bize çok büyük moral oldu. Bir hesap varsa sezon sonu kesilir ama bugün birlik ve beraberlik zamanı. Kocaeli şehrine yakışan, inşallah da bizim borcumuz olan o kupayı şehre getirdiğimizde bütün hesaplar görülür. Şimdi Van’a gideceğiz, kırılma maçı. Ardından İskenderun maçında taraftarımızla buluşacağız. İnşallah bütün şehir şenlik havasında o atmosferi hep beraber yaşarız. Kocaelispor gibi taraftarıyla bütünlemiş camialarda taraftar itici güçtür. İnşallah önümüzdeki İskenderun maçında taraftarımızla buluşacağız. İnşallah bayram havasında atmosfer yaşayacağız" diye konuştu.

"Hesaba katmadığımız oyuncu kritik maç kazandırabilir"

Oyuncu performanslarının önemine vurgu yapan Gül, "Erken goller oyun stratejisiyle alakalı. Önde baskıyla başlayıp rakibe hata yaptırmak istemiştik. Nereden hata yaptırabileceğimizi hafta içinde çalıştık. Bu bize iki devrede de erken gol getirdik. Sonra oyunun kontrolünü ele alıp, topa daha çok sahip olup maçı bitirmeyi planladık. Kubilay’ın güzel bir golüyle 3-0 oldu. Skor olarak bakınca rahat maç ama hazırlık aşaması çok ciddi geçti. Oyuncularımızın taktik anlamında sadakat göstermesi, eksiklerin yerini dolduran oyuncuların yüzde yüzüyle oynaması güzel. Şampiyon olacaksanız bütün oyuncuların aynı ruh halinde olması önemli. Hesaba katmadığımız bir oyuncu bize çok kritik bir maç kazandırabilir. O yüzden hep beraber ortak enerjiyle hareket etmemiz gerektiğini konuşuyoruz. Bu anlamda avantajlıyız" ifadelerini kullandı.

Atila Turan’ı bu hafta riske etmek istemediklerine değinen Fırat Gül, "Mehmet Yılmaz cezalıydı. Sağ bekte iki alternatif Emre ve Mehmet Sak vardı. Van’da Mehmet Sak iyi performans verdi. Atila’nın oynayamayacağı kadar ciddi sıkıntısı yok. Adalesinde sertlik var, ani aksiyonlarda yırtılma olmasın diye risk etmedik. Diğer oyuncularımız da iyi performans verdi. Atila’yı önümüzdeki hafta, sonrakilerde de kullanabiliriz. Ya da aynı şekilde de devam edebiliriz. Oyuncularımızın hepsine güveniyoruz" dedi.

"Sezon başı yarış 4-5 takım arasında geçer diye tahmin etmemiştik"

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Gül, "Kendi grubumuzla ilgili 3 takım arasında yarış geçer diye tahmin etmiştik. Aradan sürpriz yapan takımlar da oldu. Puan farkı da çok açık değil. Ankara Demir 55 puan. Onun dışındaki takımlara baktığınız zaman Trabzon’dan, Buca’dan, Van’dan çok açılmadık ama orada çetin rekabet var. Şu an yorumlayabiliyoruz ama sezon başı 4-5 takım olarak tahmin etmemiştim" açıklamasında bulundu.

"Yönetim tarafından bir şey talep edilirse gereğini yaparım"

Son olarak kalan maçlarla ilgili ve kulübün başka teknik direktörlerle görüşüp görüşmemesi üzerine açıklamalarda bulunan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalan maçların baskısı olmaz. Şunun farkındayız; Buca’da nasıl kaybettik biz bile bilmiyoruz. İki penaltı kaçtı. Aynı pozisyonda 3-4 hata arka arkaya yapıldı. Bir pozisyonun içinde dört hata varsa o gol oluyor zaten. Nasıl kaybettiğimizin biz de farkında değiliz. Trabzon’a bir tane belki, o da attıkları gol. O da çok organize gol değildi. Orada kaçırdığımız goller var. Attığımız gol verilmedi ofsayt gerekçesiyle. Sezonun başından beri play-off potasındaki takımlara karşı böyle bir şey var ama hepsini yenebilecek güçteyiz. Yeter ki o gün daha inatçı olalım, agresif olalım. Skoru almaya ve kazanmaya yönelik oynayalım. Buca maçında karşı karşıya iki tane kaçırdık ve sonra garip bir gol yedik. Futbolun içinde bunlar var. Biz hiçbir rakibimizden çekinmiyoruz. Şampiyon olacağımıza ilk günden bu yana inanarak geldik. Bundan sonra da inanmaya devam edeceğiz. Yönetimin teknik direktörlük için başka isimlerle görüşmesi beni hiçbir şekilde olumsuz etkilemiyor. Etkilensem bugün burada olmam. Bazen kulüp yönetirken; böyle atmosferlerde, kriz anlarında biraz nabzı düşürmek için böyle açıklamalar yapılabilir. Bunlar normaldir. Biz bir yolda yürüyoruz. İnşallah en sonunda şampiyon olacağız. Yürüme şeklimiz şu; önümüzde ne var? Vanspor maçı. Ben sadece Van maçıyla ilgileniyorum. Yönetim tarafından bir şey talep edilirse ben gereğini yaparım, problem yok. Ben şimdi Vanspor maçına bakıyorum. Rakiplerimiz düşünsün. Vanspor düşünsün; biz galibiyete mi oynayacağız, beraberliğe mi?"

Şenol Demir: "Büyük ama sahipsiz camiayız"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir ise, maçla ilgili olarak, "Kocaelispor’u tebrik ediyorum. Hak ettiği bir galibiyet oldu. Bizim bir iddiamız kalmadığı için dolayısıyla kolay değil. Play-off şansını kaçırdık. Ligde iddiasız kalınca da böyle müsabakalar oynamak kolay değil. Ortaya bir şeyler koymaya çalışsak da 15. saniye gol yiyince bir şeyler değişti. Yine ikinci yarının başında yediğimiz golle oyun otomatikman bitti. Maça tutunamadı çocuklar. Kocaelispor’a başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Allah yollarını açık etsin. Geçmişinde Süper Lig olan çok köklü bir camiayız. Hedefsizlik bize yakışmıyor ama şartlar ve ekonomik durumlar nedeniyle bu durumdayız. Aslında başarılı bir sezon geçirdik de diyebiliriz. ’Düşer mi?’ denilirken play-off oynar mıyız diye düşünür olduk. Van maçından sonra çöküşümüz başladı. Bugün de devam etti. Daha farklı oyun olabilirdi. Futbol hata oyunu. Genç oyunculardan kurulu ekibiz. Çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama son bölümde de oyundan düştüler. 3-0’lık net skorla yenildik, üzgünüm. Ama şehir için, Zonguldak için çok şey yaptık. Bu takım sahipsiz kaldı. Bu şartlarda fazlası bile. Büyük bir camia ama gerekli desteği görmeyen camia. Kadro derinliği yok. Genç, pırlanta gibi çocuklarla buraya kadar geldik. Kalan maçlarda da bize yakışır şekilde, iyi futbol izletmeye çalışarak sezonu bitirmeye çalışacağız. Çocukları tutmak da kolay değil" cümleleriyle mücadeleyi değerlendirdi" değerlendirmesinde bulundu.