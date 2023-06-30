Kocaelisporlu taraftarlar sezonun yorgunluğunu attı

Kocaelisporlu taraftarlar piknik organizasyonunda bir araya geldi. Kocaelispor Başkanı Engin Koyu’nun da katıldığı organizasyonda taraftarlar şampiyonluğu bir kez daha kutlarken, sezonun yorgunluğunu da üzerlerinden attı.

Kocaelisporlu taraftarlar "Körfez Ailesi İzmit Körfezi’nde buluşuyor" isimli piknik organizasyonuna bir araya geldi. Çağdaş Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Yiğit Özcan tarafından Seka Park’ta organize edilen pikniğe taraftarlar ve ailelerinin yanı sıra, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’da katıldı. Piknikte birbirinden farklı ve eğlenceli yarışmalar düzenlendi, ödüller sahiplerini buldu.

Kocaelispor Bilgi Yarışmasında Ercan Tekin, Ongan Uzunoğlu ve Yahya Yalçın’dan oluşan üçlü birinciliği paylaşırken, ödülleri ise Kocaelispor Sportif Direktörü Bayram Oral tarafından verildi. Minikler Penaltı Yarışmasında İbrahim Köse, Top Sektirme Yarışmasında ise Umut Köse birinci oldu.

"Yılın En Fedakar Taraftarı" ödülü, geçen yıl hayatını kaybeden Yüksel Yalçın’ın çocukları Doruk Yalçın ve Meriç Yalçın’a takdim edildi. Minik taraftarlar ödüllerini Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’un elinden aldı. "Yılın En Değerli Taraftarı" ödülü ise Kocaelispor’un özel taraftarı Murat Bayram’a verildi. Bayram ödülünü, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Kocaeli Şubesi Başkanı Alpay Çakırcı’nın elinden aldı.

"Hem şampiyonluğumuzu kutladık hem de sezonun yorgunluğunu attık"

Organizasyonu geleneksel hale getirmeyi istediklerini ifade eden Çağdaş Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Yiğit Özcan, "Uzun yıllardır düşündüğümüz piknik organizasyonumuzu hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Hem şampiyonluğumuzu kutladık hem de sezonun yorgunluğunu attık. Harika ve mutlu bir gün geçirdik. Emeği geçen herkese ve katılım gösteren taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz. İnşallah bundan sonra her yıl düzenleyeceğiz" dedi.