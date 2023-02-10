Kocaköylüler depremzedeler için seferber oldu

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde, başta eğitim için faaliyette bulunan Kocaköy KARAZ-DER, 10 ili etkileyen depremzedeler için seferber oldu. Duyarlı vatandaşlar kamyonlarca yardımı elleriyle dağıttı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır ve diğer 9 ilde binlerce insan mağdur oldu. Başta Diyarbakır’daki vatandaşlara yardım ulaştıran Kocaköy KARAZ-DER, daha sonra gıdadan, yakacak oduna, sobadan giysiye kadar onlarca temel ihtiyaç malzemesini tır ve kamyonlara yükleyip ihtiyaç noktalarına ulaşarak dağıttı.

Derneğin çalışmaları hakkında yazılı bilgilendirmede bulunan dernek yetkilileri, önce ihtiyaç sahibi bölgeler İlçe Kaymakamlığından alınan bilgilerle belirlendiğini ve daha sonra ihtiyaca uygun kamyon, kamyonet ve tır ayarlandığını belirtildi. Yardım malzemesi ile gidecek refakatçi ve dağıtıcı ekip dernek üyelerince belirlenip ve resmi izin kâğıdı kaymakamlıkça düzenlendikten sonra harekete geçtiğini bildiren dernek yetkilileri, “Her biri göreve çağırılmadan gönüllü olarak gelen gençler ihtiyaçlar için Kocaköy ve köylerini ev ev kapı kapı dolaştı. Toplanan yardım malzemeleri araca yüklendi. Bizzat ihtiyaç sahibi depremzedelere direkt olarak yardımlar ulaştırıldı” denildi.

Dernek aracılığıyla mağdurlara nasıl yardımda bulunabileceğine de değinen dernek yetkilileri, “Kocaköy ilçe merkezindeki dernek binamıza yardımlar bırakılabilir. Hesap numarasına para gönderilebilir. Dernek üyelerine ulaşılabilir. Gizli kahramanlarımız olan muhtarlara ulaşılabilir. Her an mazot, el feneri, ilaç, su gibi farklı ihtiyaçlar oluştuğu için önceliğimiz şimdilik nakit desteği. Esnaf, yerli halk, kurum ve kuruluşlar, gençler, üniversite mezunları herkes ama herkes çok ciddi destekçilerimiz” ifadelerine yer verildi.

Derneğin dört günde neler yaptıklarını şeffaf olarak paylaşan dernek yetkilileri, “İlk gün Diyarbakır merkeze 1 kamyon battaniye, gıda, kumanya, çocuk bezi gibi ihtiyaçlar araç ile gönderildi. İkinci gün Adıyaman merkeze ve köylerine 1 kamyon battaniye, gıda, bez, kumanya, bolca su gönderildi. Üçüncü gün Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine ve Gaziantep İslahiye’ye 1 kamyon battaniye, gıda, kumanya, ekmek, su, ilaç gönderildi. Dördüncü gün ise Adıyaman Çelikhan ilçesine 1 tır odun, odun sobası el feneri, pil, bez, gıda, kumanya, bolca ilaç, su gönderildi. Hatay ve Malatya sizi bekliyor” ifadelerinde bulundu.

Derneğe yardımda bulunan 5,5 yaşındaki Zerya Lorin Çalı, 2 yılda biriktirdiği 241 lirasını bağışlayarak, “Bu paramı depremde etkilenen çocuklara gönderiyorum. Enkazdan etkilen çocuklara, elbise, yiyecek alınsın diye” dedi