Kocaman: 'Hepimizin hayallerindeki Kartepe'ye beraber kavuşacağız'

Muhtarlar ile bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe’nin büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu söyleyerek, "Bu büyüme hızına altyapı yatırımları yetişmeye çalışıyor. Kurumlarımızla birlikte el birliğiyle her zamankinden daha fazla çalışacağız. Hepimizin hayallerindeki gibi bir Kartepe’ye beraber kavuşacağız" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, muhtarlar ile bir araya gelerek, ilçede hayata geçirilen projeler ile devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kocaman, "Bizler seçim dönemlerinde de ara dönemlerde de maksimum düzeyde tam kapasite çalışıyoruz. Tüm gücümüzle hızlı çözüm için elimizi taşın altına koyuyoruz ama bir gerçek var ki, Kartepe’miz büyük bir hızla büyüyor, gelişiyor. Bu büyüme hızına altyapı yatırımları yetişmeye çalışıyor. Kurumlarımızla birlikte el birliğiyle her zamankinden daha fazla çalışacağız. Hoşgörü, anlayış, sabır ve emekle bu yolları da aşacağız. Hepimizin hayallerinde ki gibi bir Kartepeye beraber kavuşacağız" dedi.