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Kocaoğlu ve Uçman'dan kaptana imza da tamam

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Alibeyspor'da Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu ve Futbol Direktörü Gökay Uçman transfere hızlı başladı ve takım kaptanı Ömer'in işini gece geç saatlerde bitirdi.

Kocaoğlu ve Uçman'dan kaptana imza da tamam
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TFF İstanbul 1. Amatör Kümede mücadele etmeye hazırlanan Alibeyspor transfere hız verdi. Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu Futbol Direktörü Gökay Uçman ile birlikte geçen sene ki tüm oyuncularla bir bir görüşmelerine başladı. Geçtiğimiz sezon takım kaptanlarından Ömer Bora ile bir görüşme yapan Kocaoğlu ve Uçman yaklaşık iki saat süren uzun pazarlıkların ardından birçok takımın peşinden koştuğu Ömer Bora ile yeniden anlaştıklarını duyurdu.

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Sporturk/ Engin Akın

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