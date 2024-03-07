Kocaseyit Havalimanından Almanya uçuşları 4 Nisanda başlıyor

Burhaniye ilçesinde, Turizmci Hüseyin Zorlu, Almanya uçuşlarının 4 Nisanda başlayacağını söyledi. Kocaseyit Havalimanından sezonun ilk uçuşu Düsseldorf'a yapılacak.

Kocaseyit Havalimanından Almanya uçuşları 4 Nisanda başlıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Burhaniye ilçesinde, Turizmci Hüseyin Zorlu, Almanya uçuşlarının 4 Nisanda başlayacağını söyledi. Kocaseyit Havalimanından sezonun ilk uçuşu Düsseldorf’a yapılacak.

Edremit Körfezinde Almanya uçuşları merakla beklenirken, ilk uçuşun 4 Nisanda yapılacağı açıklandı. Yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışı yapan turizmci Hüseyin Zorlu, “Yaz aylarında Kocaseyit Havalimanından yapılan Almanya uçuşları ilgi görmektedir. Bu yılın ilk uçuşu da 4 Nisanda başlayacak. Uçuşlar haftanın Perşembe günü yapılacak. 18 Haziranda ise Köln uçuşları başlayacak. O da haftanın Salı ve Cuma günleri yapılacak” dedi.

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