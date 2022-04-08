Kocası tarafından canice öldürülen kadının ailesi adım adım ölüme gidişin hikayesini anlattı

İstanbul'un Şile ilçesinde boşanmak istediği eşi tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürülen kadın Yalova'da toprağa verildi. Cenazede ailesi vahşice öldürülen kadının adım adım ölüme giden hikayesini anlattı.

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  • 08.04.2022 20:16
  • Güncelleme: 08.04.2022 21:15
Kocası tarafından canice öldürülen kadının ailesi adım adım ölüme gidişin hikayesini anlattı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul’un Şile ilçesinde boşanmak istediği eşi tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürülen kadın Yalova’da toprağa verildi. Cenazede ailesi vahşice öldürülen kadının adım adım ölüme giden hikayesini anlattı.

Boşanmak istediği için kocası Mustafa Ç. tarafından canice öldürülen Gözde Ç.’nin cenazesi İstanbul’dan Yalova’ya getirildi. Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki Kalıcı Konutlar Camisi’nde son yolcuğuna uğurlanan Gözde Ç., ardından belde mezarlığına defnedildi. Cenazede acılı baba Özcan Arslan kızının şiddet gördüğü için darp raporu almasına rağmen korkusundan polise şikayetçi olmadığını söyledi. Arslan, kızlarının kendilerine yaşadığı sıkıntıları anlatmadığını dile getirerek, “Bize de bir şey demiyordu. Kızımı bir şeyle tehdit etmiş, bile bile yine gidiyor. Bizi öldürmekle tehdit mi etti, çocuklara bir şey yaparım diye tehdit eti. Kızım bile bile dayak yiyeceğine ölüme gitti. Gideyim ne yaparsa yapsın kurtulayım diye düşündü” diye konuştu.

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"Cezası idam olmalı"

Arslan, kızının planlayarak öldürüldüğünü ileri sürdü. 8 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuğa annelerinin ölüm haberini vermediklerini dile getiren Arslan, “İdam kalktı. 9 bıçak saplayan birinin cezası ne olmalı? İdam olmalı. Hapishaneye girecek. Devletim onu erken çıkarmasın” ifadesini kullandı. Gözde’nin ağabeyi Okan Arslan ise kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi.

"Ya denize gir kendini öldür, ya çocukları bana bırakacaksın, ya da Yalova’ya gideceksin"

Abla Gülşen Arslan ise kız kardeşini ölüme götüren 2 günlük süreci anlattı. Cinayetten bir gün önce de kardeşinin Mustafa Ç. ile buluştuğunu ve şiddet gördüğünü anlatan Arslan, "Gidene kadar ağzıma, burnuma vurdu, ağzımdan kan geldi, dedi. Annemler fark etmedi mi eve gidince, dedim. Buz tamponu yaptık, dedi. 9 saat tampon yaparak o şişliği kanamayı durdurdular. Sakın bir daha gitme bak, dedim. Psikopat o ,dedim yapar. Arabada döven onu da yapar. Baktı ki boşansam da Yalova’ya gitsem de bu benim peşimi bırakmayacak belki bilerek gitti. 3 seçenek sunmuş. Ya o denize gir kendini öldür, ya çocukları bana bırakacaksın, ya da Yalova’ya gideceksin. Gözde de suya doğru gitmiş. Sonra gel gel Gözde demiş. Ben sana iyi eş olamadım. Bundan sonra iyi bir arkadaş, dost olacağım. Maddi, manevi yanında olacağım demiş. O gün iyi ayrılmışlar. O gün iyi anlaştıkları için belki kendi ayağı ile gitti ama ayrıldıkları için belki de gitti. Yapmaz, abla yapmaz abla diyordu." ifadelerini kullandı.

Cenazede anne Nuray Arslan ise güçlükle ayakta durdu.

İHA

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