Kocasını öldüren 5 çocuk annesi kadın tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kocasını tabanca ile vurarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocasını öldüren 5 çocuk annesi kadın tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kocasını tabanca ile vurarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’ndeki tütün ürünleri satan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, F.A., henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı kocası Seyithan Adır ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını silahla vurdu. Daha sonra yandaki dükkana giden kadın, kocasını vurduğunu söyleyerek, oradaki kişilerden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesini istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Seyit Adır’ın hayatını kaybetti belirledi. 5 çocuk annesi F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

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İfadesi alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.