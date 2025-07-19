Kocasını öldüren kadın tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı kocasını tüfekle vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan 3 katlı evin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.O. ile eşi Şükrü Okur (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.O., evde bulunan tüfekle 1 çocuk babası eşine ateş etti. Şükrü Okur kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü Okur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Şükrü Okur’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F.O. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.O, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şükrü Okur’un 2-3 ay kadar önce kayınpederinin binasına taşındığı, kendisinin madde bağımlısı olduğu ve karısını sürekli dövdüğü, cinayetin de bu sebeple meydana geldiği iddia edildi.