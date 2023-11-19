Kocasının boğazına makas saplayarak öldürmüştü, tutuklandı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde eşini boğazına makas saplayarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

Olay, 17 Kasım gecesi Duman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları bulunduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü öğrenilen 3 çocuk annesi Emine Bostan (40), önce sert bir cisimle kafasına vurduğu eşi Eyüp Bostan’ın (48) boğazına makas sapladı. Gözü dönen kadın, daha sonra kendi babası Ahmet G.’yi de seccade ile boğmaya kalkıştı. Sesleri duyan Emine Bostan’ın 18 yaşındaki kızı N.B., dedesini annesinin elinden zor kurtardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eyüp Bostan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, kadın jandarma tarafından yakalandı. Emine Bostan’ın daha önce eşini ‘Seni öldüreceğim’ diye tehdit ettiği öğrenildi. Suç aleti ile birlikte yakalanan kadın, psikolojik sorunları sebebi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanedeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.