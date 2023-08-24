Koçaslanlar, müşterilerine güven sunuyor

Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın Genel Müdürü Didem Aras, müşterilerin satın alma ve sonraki süreçte en dikkat ettiği konunun güven olduğunu söyledi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar olarak, uzun yıllardır otomotiv sektörünün lokomotifi ve çözüm ortağı olarak her noktasında yer aldıklarını belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, "Hızlı, güvenilir ve erişilebilir olmak çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple 2. el müşterilerimiz 24 saat bize gerek telefon, gerek whatsapp, gerekse mail ile bize ulaşıp bilgi alabiliyor. Satın alınan araca sadece satışta değil, satış sonrasında da sunmuş olduğumuz servis hizmeti, lastik, sigorta, ek garanti hizmetler ile daima müşterisinin yanında olduğumuzu onlara hissettirebiliyoruz. Şunu söyleyebilirim ki, müşteri araçtan önce güveni satın almak istiyor. Biz de tüm müşterilerimize bu güveni sağlamak için satış öncesi ve sonrasında gereken tüm noktalarda hizmet kalitemizi maksimum noktada tutmak için özen gösteriyoruz” dedi.

Müşterilerine sunmak üzere bünyelerine aldıkları araçlarda olması gereken kriterler ve müşterilerine sundukları garantilerden bahseden Aras, “Günümüzde en büyük sorun finansman sorunu olduğu için özellikle krediye uygun yaşı uyan araçlara öncelik veriyoruz. Müşterilerimize sorunsuz araç sunabilmek adına aracı 34 nokta kontrolünden geçiriyoruz. Bu kontrolden sonra bağımsız bir ekspertiz firmasında aracımıza ekspertiz yaptırıyoruz. Bu ekspertizde aracın hasar kaydı olup olmadığını, araçta hasar kaydı olmasa da boya ekspertizini, motorun durumunu, donanım özelliklerini, kısacası şeffaf bir şekilde aracın tüm detaylı rapor bilgisini ediniyor, bunların garantisini veriyoruz. Sonrasında aracımız sergileme alanına geliyor, eş zamanlı olarak dijital platformlara entegre ediyoruz. Müşterilerimiz gerek showroomda gerekse dijital platformlarda aracı görüp inceleme fırsatı buluyorlar. Erişilebilir, güvenli platformlarda değerli müşterilerimizle buluşuyoruz” diye ifade etti.

Sunmuş oldukları hizmetin sadece satış anında değil, satış sonrasında da aynı yüksek standartlarda devam ettiğinin altını çizen Aras, “Satış sonrası hizmetler kısmında müşterilerimizin araçlarına 6 ay yada 1 yıl ek garanti hizmeti veriyoruz. Bunu poliçeleştirerek sıfır araç garantisine eş değer bir garanti sunuyoruz. 23 farklı acenteyi barındıran sigorta birimimiz ile müşterilerimize en uygun poliçe seçeneklerini sunuyoruz. Ek olarak satış sonrası hizmetlerinde müşterilerimize servis hizmeti ile birlikte araçlarına yedek parça ve lastik temini konusunda uzman kadromuz ile hizmet etmekteyiz” şeklinde konuştu.