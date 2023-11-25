Koçaslanlar Otomotiv, 5'inci şubesini açtı

Koçaslanlar Otomotiv, 5’inci şubesini Edirne’de hizmete açtı.

Bölgede faaliyet gösteren lojistik firmalarının ve ağır vasıta şoförlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Renault Trucks modelleri ve Tırsan Şasi Üzerine PAKCS Kapaklı Damper tanıtımı yapıldı. Renault Trucks markasının tüm satış, satış sonrası, yedek parça, ikinci el, finansman ve 24 saat servis ağı seçenekleriyle müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet portföyü sunduklarını belirten Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, “Hizmete sunmuş olduğumuz Edirne Keşan şubemiz ile maden taşımacılığından, yurtiçi dağıtımına, proje nakliyelerinden ağır yük nakliyelerine kadar geniş bir yelpazede önemli taşıma faaliyetlerinin yürütüldüğü bu bölgede gücümüzü daha da artırdık. Biz de Koçaslanlar Otomotiv ve Renault Trucks ailesi olarak kullanıcıları için en ideal ürün portföyünü ve satış sonrası hizmet desteğini bölgedeki taşımacılık profesyonellerine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Gerçekleştirmiş oldukları tanıtım etkinliği ile taşımacılık sektörü ile buluşan ve müşterileri ile ilişkilerini ilerlettiklerinden bahseden Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer ise, “Bugün, bölgemizdeki lojistik şirketleri ile ilişkilerimizi ilerletmek ve onlara Edirne şubemiz ile hizmetlerimizi daha iyi tanıttığımız, tanıtım etkinliğine imza attık. Vermiş olduğumuz tüm hizmetlerden, hizmet kalitemizden ve geniş ürün yelpazemiz hakkında kendilerini bilgilendirirken, müşteri memnuniyetini çok daha üst noktalara taşımak hedefli kendilerinin bizlerden talep ve beklentilerini aldık. Katılan herkese ve kendileriyle birlikte güçlü ve büyük bir aile olduğumuz, işletmelerimizin en değerli kaynağı olan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.