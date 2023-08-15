Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan çekimlerle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara Kocatepe Camii’nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili gözaltına alınan yönetmen ve kadın model, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkilere neden olan Kocatepe Camii’nde gerçekleştirilen çekim ve yapılan paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, çekimleri gerçekleştirenlerin yönetmen B.K. ile kadın model E.C. olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, ‘Dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise birçok dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.