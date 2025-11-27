Koçer, 4. Dönem İçin Adaylığını Açıkladı

“Ben Değil Biz” Vurgusu

Adaylık açıklamasında birlik ve dayanışma mesajı veren Koçer, esnaf camiasının büyük bir aile olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda 3 dönemdir sürdürdüğüm başkanlık görevimde, 18 Ocak 2026’da yapılacak kongrede yeniden aday olduğumu paylaşmak isterim. Bu süreçte sosyal medya üzerinden, telefonla ve mesajlarıyla desteklerini ileten tüm esnaf ve sanatkâr dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Biz büyük bir aileyiz… ‘Ben’ değil ‘biz’ olarak çıktığımız bu hizmet yolunda, tecrübemiz, samimiyetimiz ve kararlılığımızla 4. dönemde de Silivri esnafına hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte, daha güçlü bir oda için…”

Seçim Süreci Başladı

Koçer’in yeniden adaylığını duyurmasıyla birlikte Silivri esnaf camiasında kongre süreci resmen başlamış oldu. 18 Ocak 2026’da yapılacak seçimde, oda üyelerinin güçlü bir katılım göstermesi bekleniyor.