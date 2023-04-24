Koçer 'Bu bölgede bir tane başkan tanırım, o da…'

Silivri Esnaf ve Sanatkârlar odası başkanı Nuray Koçer, 'Bu bölgede bir tane başkan tanırım, o da Volkan Başkan, tanımam başkasını' dedi.

Koçer 'Bu bölgede bir tane başkan tanırım, o da…'
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sina pırlanta
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Başkan Koçer, SHA’ya yaptığı açıklamada “Bu bölgede bir tane başkan tanırım, o da Volkan Başkan, tanımam başkasını. Kaldırdığım eli indirmem. Yürüdüğü yol benim yolum. Volkan başkanın yanındayız. Yol yürüdüğüm kişiyi yolda kesinlikle bırakmam. Tutmuş olduğum eli de bırakmam. Volkan başka nerde biz ordayız.” dedi.