Koçer 'Bu bölgede bir tane başkan tanırım, o da…'

Başkan Koçer, SHA’ya yaptığı açıklamada “Bu bölgede bir tane başkan tanırım, o da Volkan Başkan, tanımam başkasını. Kaldırdığım eli indirmem. Yürüdüğü yol benim yolum. Volkan başkanın yanındayız. Yol yürüdüğüm kişiyi yolda kesinlikle bırakmam. Tutmuş olduğum eli de bırakmam. Volkan başka nerde biz ordayız.” dedi.