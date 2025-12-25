Koçer Ve Ekibinden Büyükçavuşlu'da Esnaf Ziyaretleri

Esnafın Talep Ve Beklentileri Sahada Dinlendi

Büyükçavuşlu’da faaliyet gösteren esnaflarla birebir görüşmeler gerçekleştiren Koçer, saha ziyaretlerinde esnafın yaşadığı sorunları ve beklentileri dinledi. Ziyaretler sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsendi.

Kredi Ve Kefalet Süreçlerinde Yeni Dönem Düzenlemesi

Esnafın en çok dile getirdiği konular arasında yer alan kredi ve kefalet süreçlerine değinen Koçer, yeni dönemde bu işlemlerin daha hızlı ve pratik ilerlemesi için destek mekanizmalarının güçlendirileceğini ifade etti. Amaçlarının, esnafın finansmana erişimini daha kolay ve ulaşılabilir hale getirmek olduğunu vurguladı.

Dijital Dönüşüm Ve E-Ticaret Uyumu

Dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Koçer, oda bünyesinde hayata geçirilecek dijital eğitimler ve e-ticaret uyum programlarıyla esnafın yeni ekonomiye hazırlanacağını belirtti. Bu çalışmalarla esnafın rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Hukuki Destek Ve İş Güvenliği Güçlendirilecek

Koçer, oda bünyesinde hâlihazırda bulunan hukuki destek biriminin kapasitesinin artırılarak daha etkin ve erişilebilir hale getirileceğini kaydetti. İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığının da güçlendirilerek, esnafın her konuda başvurabileceği etkin bir destek mekanizmasına dönüştürüleceğini ifade etti.

Kadın Esnafa Özel Destek Modelleri

Yeni dönemde kadın esnafa yönelik özel destek modelleri oluşturacaklarını belirten Koçer, kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasını önemsediklerini vurguladı.

Büyükçavuşlu esnafının ilgisi ve geri dönüşlerinden memnuniyet duyduklarını belirten Koçer’in, kongre sürecine kadar ilçe genelindeki ziyaretlerine ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi.