Koçer 'Yaparsa Volkan Yılmaz yapar'

19 Mart 2023 20:19

Bu güzel kapalı pazar yerini Selimpaşa ve civar bölge için hizmet adına kazandırılması büyük güzellik olmuştur. Bugün gerek esnafın huzurunu gerekse müşteri olarak ortamı gezdim. Mutlu oldum. Pazar yerinin bu aşamaya kadar gelmesi için emeğini eksik etmeyen kıymetli başkanımız Sayın Volkan YILMAZ 'A ve inşaası için yine emeği geçen tüm çalışanlara şahsım ve KARAYOLLARI SAKİNİ olarak en kalbi duygularımla teşekkür ediyor. İnsanlarımız için yapılan bu ve buna benzer hizmet aşkının devamını diliyorum.