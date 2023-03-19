Koçer 'Yaparsa Volkan Yılmaz yapar'
Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, bugün açılan Selimpaşa Kapalı Pazar yerinde esnaf ziyaretleri yaptı. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür eden Koçer 'Yaparsa Volkan Yılmaz yapar' dedi.
Bugün hizmet vermeye başlayan Selimpaşa Kapalı Pazarında esnaf ziyaretleri yapan Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ederek “Selimpaşa Kapalı Pazar Yerimiz yeni yerinde hizmetinde… Hayırlı, uğurlu olsun… Silivri’de, Selimpaşa’da taş üstüne taş koyan, esnaf ve sanatkarımızın işini kolaylaştıran, vatandaşımıza hizmet eden herkesten Allah razı olsun… Teşekkürler Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ifadelerini kullandı.