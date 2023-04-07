Kodlama eğitmenlerine eğitim verildi

Kocaeli’de okullarda kodlama eğitimi verecek olan eğitmenlere bilgi ve becerilerini daha verimli ve etkin kullanması amacıyla eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde 294 okula kodlama atölyeleri kurulmuştu. Öğrencilerin teknoloji ile bağlantılı eğitim almaları sağlanırken, 7 farklı KODELİ atölyesinde 99 eğitmene robotik kodlama eğitimi verildi. Eğitim teknolojileri uzmanı Ekin Kaygusuz tarafından verilen 5 günlük eğitimde temel ardunio ve Raspbery Pi eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde, günlük hayatla bağlantılı çeşitli projeler üzerinde çalışmalar yapıldı.

Öncelikli olarak temel elektronik devre elemanlarının ve arduinonun işleyişi ve nasıl kodlanacağının yanı sıra elektronik devre elemanları ve sansürleri kullanılarak pratik yapıldı. Eğitimler hakkında bilgi veren eğitmen Ekin Kaygusuz, "KODELİ çalışması çerçevesinde yapılan yatırımlar teknolojiye ulaşmak isteyen öğrencilere yeni ufuklar açacaktır. Burada birçok çalışmayı uygulamalı olarak yapma şansı bulduk. Park sensörünün yanı sıra hırsız alarmı, radar alarmı, gece lambasının bağlantıları ve seri bağlama uygulamalarını gerçekleştirdik. Yazılım alanında kendimizi daha da geliştirerek okullarda eğitim verecek olan eğitmenlerimizi hazır hale getirmiş olduk" dedi.