Kofçaz'da Tarla Günü etkinliği

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Beyci köyünde Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Kofçaz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Beyci köyünde Tarla Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yalçın Acar, kurum amirleri, müdürlük teknik personelleri ve üreticiler katıldı. Tarla gününle üreticilere bilgi veren Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yalçın Acar, yerli ve milli tohumların öneminin her geçen gün arttığını, bölgemiz araştırma enstitüleri tarafından tescil edilen çeşitlerinin, talep eden çiftçiye ulaştırıldığını ifade etti.

Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş ise yaz mevsimi olması sebebiyle hasat sonrası anızlarda çıkabilecek yangınlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak köylüleri uyardı.