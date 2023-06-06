Kofçaz'dan depremzedelere kıyafet desteği

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerler, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem bölgesine gönderilmek üzere kıyafet ve tulum dikti.

Kofçaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Semih Arslan, bu dönem açtıkları kurslar hakkında Kaymakam Onur Bektaş ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin’e bilgi verdi. Arslan, "Kofçaz Halk Eğitimi Merkezi olarak 33 kurs açarak 445 kursiyere ulaştık. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için açtığımız Zekâ Oyunları kursunda önemli başarı elde ettik. İl geneli Zekâ Oyunları yarışmasında bir öğrencimiz il üçüncülüğü derecesi kazandı" dedi.

Depremzedeler için kıyafet diktiler

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinden etkilenen depremzedelere destek olduklarını ifade eden Kofçaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Semih Arslan, "Deprem felaketi sonrasında bölgeye ulaştırılmak üzere kıyafetler ve tulumlar diktik. Bütün çalışmalarımızda bizleri her yönde destekleyen yöneticilerimize, müdürlerimize, değerli öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kofçaz Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilen yıl sonu sergisi açıldı. Sergi açılışına katılan Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Topuz, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptığı çalışmaları ve depremzedeler için hazırladıkları kıyafetleri inceledi.