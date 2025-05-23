Köfteci Yusuf hakkında çıkan asılsız haberler, sosyal medyada tepki topladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 20 Şubat 2025 tarihinde yayınladığı güncel tağşiş listesinde bir işletmede domuz eti tespit edildi. Ancak bu gelişme sonrası bazı medya kuruluşlarında, daha önce benzer bir listede adı geçen Köfteci Yusuf’un da yeniden listeye eklendiği yönünde haberler yer aldı. Gerçeği yansıtmadığı anlaşılan bu iddialar, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Köfteci Yusuf, 10 Ekim 2024 tarihli önceki tağşiş listesinde yer almış; o dönemde kamuoyuna açıklama yaparak iddiaları reddetmiş ve hukuki süreç başlatmıştı. Bu kez isminin yeniden herhangi bir resmi kaynakta geçmemesine rağmen markanın yeni bir skandalla ilişkilendirilmiş gibi sunulması, hem tüketiciler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, asılsız haberlerin altına Köfteci Yusuf’a destek mesajları yağdırdı. "Akşam yemeğe oradayız", "Bugün yine Köfteci Yusuf’tayız" gibi yorumlarla markaya sahip çıkan kullanıcılar, haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkça dile getirdi.

Gıda güvenliğiyle ilgili hassasiyetin giderek arttığı bir dönemde, uzmanlar yanlış bilgilendirme ve bilgi kirliliğine karşı özellikle sosyal medyada yayılan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.