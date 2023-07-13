Köfteci Yusuf'un bacasından çıkan dumanlar bütün mahalleyi sardı

Ankara’da Köfteci Yusuf işletmesinin bacasından çıkan dumanlar tüm mahalleyi sardı. İşletmenin bacasından çıkan duman fabrika bacalarını aratmadı.

Keçiören ilçesindeki Köfteci Yusuf işletmesinin bacasından çıkan dumanlar görenleri hayrete düşürdü. İlk bakışta yangın olduğunu düşünen vatandaşlar, dumanın çıktığı yere yaklaştığında gördüklerine inanamadı. İşletmenin mutfağından çıkan dumanlar çevre sakinlerini de rahatsız etti. Balkonlara çıkan çevredeki bina sakinleri, duman kokusu üzerine kendilerini içeri attı. O anlar ise işletmenin önünden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çektiği sırada vatandaşın “Böyle bir şey var mı? Burası Köfteci Yusuf’un bacası. Ankara’nın merkezi Keçiören’de. Böyle bir şey var mı? Bacası yok, bir şeyi yok” şeklinde duruma tepki gösterdiği görüldü.