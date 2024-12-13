Köfteci Yusuf'un kartellerle ve aracılarla savaşı sürüyor

Köfteci Yusuf, şubat ayında aldığı kararla doğrudan besicilerden ve çiftçilerden hayvan satın almaya başlayarak aracıları ve kartelleri devre dışı bıraktı. O tarihten bu yana birçok karalama kampanyasıyla karşı karşıya kalan Köfteci Yusuf, halkın ve besicilerin desteğiyle zorlu mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye’nin yerli ve milli markası Köfteci Yusuf, kartellere ve aracılara karşı verdiği bağımsızlık mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Köfteci Yusuf şubat ayında, doğrudan besicilerden ve çiftçilerden hayvan satın alarak aracıları devre dışı bırakmış, tedarik zincirini kısaltarak maliyetleri azaltmıştı. Bu kararın ardından asılsız birçok iddia ile hakkında suni gündem oluşturulan Köfteci Yusuf, yapılan karalama kampanyalarına rağmen karteller ve aracılara karşı dik duruşunu sürdürüyor.

Bursa’dan tüm Türkiye’ye yayılan ve uluslararası birçok zincir marka ile rekabet ederek, alanında Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan Köfteci Yusuf, yeni şubeler açarak ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor.

Köfteci Yusuf, yeniden aracısız sisteme geçti

Halkın desteği ve teveccühü ile hizmet ağını ve kapasitesini her geçen gün genişletmeyi sürdüren marka aracısız hayvan kesimine yeniden başladı. Balıkesir, Ankara, Kırşehir, Aydın, Gaziantep, Malatya ve Bursa’daki besicilerden ve çiftçilerden doğrudan alım yapan marka, fiyat avantajını halka yansıtarak kaliteli ürünlerini uygun fiyattan sunuyor. Aracılar olmadan doğrudan tedarik sistemiyle besiciler kazanırken, halk daha uygun fiyatlarla kaliteli et ürünlerine erişiyor.

Besiciler ve çiftçilerden büyük destek

Çeşitli girişimlerle, hakkında birçok kez karalama kampanyası başlatılan Köfteci Yusuf halkın ve besicilerin destekleri ile yoluna devam ediyor. Köfteci Yusuf’un bu stratejik hamlesi bazı çevreleri rahatsız ederken çeşitli sabotaj girişimlerine ve baskılara maruz kaldı. Birçok şehirde Türkiye’nin yerli ve milli markasına yüzbinlerce kişi desteklerini gösterirken, geçtiğimiz günlerde besiciler ve çiftçiler, markanın şubelerinde toplanarak destek gösterileri düzenledi.

"Kartellere karşı devlet desteği önemli"

Besici birlikleri, "Kartellerden kurtuluşun yolu, birinci elden tedarikçi ile tüketiciyi buluşturan firmaların çoğalmasıdır. Köfteci Yusuf’un öncülüğünü yaptığı bu bağımsızlık savaşına destek vermek, sadece bir markaya destek çıkmak değil, aynı zamanda üreticilerin ve tüketicilerin haklarını savunmak anlamına gelir. Bu süreçte halkın, besicilerin ve devletin ortak çabası, ülke ekonomisini daha dirençli hale getirecek bir sistemin temel taşını oluşturabilir" açıklamasıyla kamuoyunda yankı uyandırdı.

Alınan bu kararın kolay kazanç sağlayan kartelleri ve aracılık yapan grupları yeniden harekete geçirebileceği değerlendirilirken, devletin desteği de hayati önem taşıyor.